Los Cedears suelen asociarse, de manera muy extendida, con una forma de dolarizar portafolios desde Argentina. Esa idea tiene algo de cierto, pero no alcanza para entender cómo se mueve realmente su precio ni para anticipar si una inversión va a ganar o perder en pesos.

En realidad, el valor de un Cedear responde a más de una variable al mismo tiempo. Intervienen el precio internacional de la acción que representa, el tipo de cambio implícito que surge de su arbitraje y el ratio de conversión del certificado.

Por eso, una suba del dólar no garantiza por sí sola una ganancia, porque la acción subyacente también puede moverse en sentido contrario.

Qué es un Cedear y cómo se forma su precio

Un Cedear es un certificado que permite invertir en una acción extranjera a través del mercado argentino. Su valor refleja económicamente el comportamiento de una empresa que cotiza en otro mercado, pero expresado en pesos y bajo una mecánica propia de arbitraje.

Esa diferencia es clave para entender por qué no conviene analizarlo como si fuera una simple apuesta cambiaria. Quien compra un Cedear toma exposición al tipo de cambio y asume riesgo accionario, porque el activo de referencia sigue siendo una empresa concreta con resultados, expectativas y volatilidad propias.

Cómo entender el precio del Cedear

Para entender la cotización de un Cedear hay que mirar tres variables al mismo tiempo. La primera es el precio de la acción en su mercado de origen.

La segunda es el tipo de cambio implícito que surge de la relación entre el certificado y esa acción.

La tercera es el ratio de conversión, que indica cuántos Cedears equivalen a una acción extranjera o qué porción de esa acción representa cada certificado. El precio local surge de esa combinación.

Cuando hablamos del dólar en los Cedears, no nos referimos al dólar oficial como única referencia. El precio del Cedear se forma a partir de la relación entre su valor en pesos y el precio de la acción en el exterior, y esa relación refleja un tipo de cambio implícito que surge del mercado.

Los dos motores del Cedear

El rendimiento de un Cedear depende de dos motores. Uno es la evolución de la empresa. El otro es la evolución del tipo de cambio implícito.

Si ambos suben, el efecto sobre el Cedear puede potenciarse. Si uno sube y el otro baja, el resultado dependerá de la magnitud de cada movimiento. Y si la acción cae lo suficiente, incluso una suba del dólar puede no alcanzar para evitar una pérdida en pesos.

Lo mismo ocurre en sentido inverso. Un dólar estable o incluso en baja no impide que un Cedear suba si la acción internacional se aprecia con fuerza. Esa es una de las razones por las que el instrumento no debe leerse como una cobertura cambiaria pura.

Cómo se calcula el precio y el rendimiento de tu Cedear según el dólar y la acción: 4 ejemplos

Los siguientes escenarios son puramente ilustrativos, no representan cotizaciones reales ni contemplan comisiones ni costos de operación.

Supongamos un escenario base donde un activo subyacente cotiza a USD 100, el tipo de cambio implícito es de $ 1.000 por dólar y el ratio de conversión es 1:1. El precio teórico inicial del CEDEAR en pesos es de $ 100.000.

Escenario A: sube el dólar y sube la acción (efecto potenciador)

Acción: Sube de USD 100 a USD 110 (+10%)

Dólar implícito: Sube de $1.000 a$ 1.100 (+10%)

Resultado: El nuevo precio del CEDEAR es de $ 121.000 (110 x 1.100). Ambas fuerzas se mueven en la misma dirección positiva, potenciando el rendimiento nominal en pesos (+21%).

Escenario B: sube el dólar y baja la acción (efecto compensación o pérdida)

Acción: Baja de USD 100 a USD 85 (-15%)

Dólar implícito: Sube de $1.000 a$ 1.100 (+10%)

Resultado: El nuevo precio del CEDEAR es de $ 93.500 (85 x 1.100). A pesar de la suba del dólar del 10%, el inversor experimenta una pérdida nominal en pesos del 6,5% debido a que la caída del activo en el exterior fue mayor que la devaluación local.

Escenario C: baja el dólar y sube la acción (apreciación con caída cambiaria)

Acción: Sube de USD 100 a USD 120 (+20%)

Dólar implícito: Baja de $1.000 a$ 950 (-5%)

Resultado: El nuevo precio del CEDEAR es de $ 114.000 (120 x 950). Aunque el dólar financiero retrocedió un 5%, el CEDEAR se apreció un 14% en pesos gracias al sólido desempeño de la empresa en su mercado de origen.

Escenario D: baja la acción y el dólar permanece estable (riesgo accionario puro)

Acción: Baja de USD 100 a USD 90 (-10%)

Dólar implícito: Se mantiene estable en $ 1.000 (0%)

Resultado: El nuevo precio del CEDEAR es de $ 90.000 (90 x 1.000). Sin variaciones en el plano cambiario local, el certificado replica linealmente la pérdida de la cotización internacional (-10%).

Cedears: ¿qué dólar interviene realmente en la operatoria?

Recordá que la cotización del Cedear no tiene ningún tipo de vínculo con el tipo de cambio oficial minorista o mayorista administrado por el Banco Central. El dólar que interviene es un tipo de cambio implícito de arbitraje.

Este valor surge matemáticamente de dividir la cotización en pesos del Cedear en la plaza local por la cotización en dólares del mismo certificado (especie “C” o “D”) o directamente por el precio de la acción subyacente en el exterior, ajustado por su respectivo ratio de conversión.

Al ser un mercado de libre flotación entre privados, este tipo de cambio implícito suele arbitrarse de forma natural con el dólar Contado con Liquidación (CCL), dependiendo de los plazos de liquidación y de las restricciones regulatorias vigentes en el Mercado de Capitales al momento de operar.

Otros factores que afectan la cotización del Cedear

Si bien el precio internacional y el tipo de cambio implícito explican la mayor parte del movimiento del Cedear, existen otros factores técnicos que pueden provocar desviaciones puntuales respecto al precio teórico:

Liquidez local y spreads

Los Cedears de empresas con bajo volumen de operación en la plaza local pueden presentar diferenciales amplios (spreads) entre las puntas de compra y venta. Esto puede encarecer la entrada o salida del activo.

Diferencias temporales de cotización

Los mercados internacionales poseen horarios de operación y calendarios de días festivos que no siempre coinciden con los de BYMA.

Durante los momentos en que Wall Street opera y el mercado local está cerrado (o viceversa), pueden producirse desajustes temporales que se corrigen mediante el arbitraje en la apertura del día hábil siguiente.

Costos de operación

Los derechos de mercado y las comisiones de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) impactan directamente en el precio final de ejecución, reduciendo el rendimiento neto de la estrategia.