La City en ALERTA: lanzan nuevos billetes de dólar, ¿qué va a pasar con los de cara grande, cara chica y los azules?

Cada cierto tiempo, el gobierno de Estados Unidos renueva los modelos de billetes de dólar con innovadoras medidas de seguridad para evitar falsificaciones.

La Reserva Federal (Fed) confirmó que saldrán nuevos diseños de la divisa norteamericana. En esta línea, destacó que las antiguas versiones no serán retiradas de circulación y continuarán teniendo curso legal .



Sin embargo, en el mercado informal se aplica una diferencia en la cotización entre distintos tipos de billetes. Algunas cuevas pagan hasta un 5% menos por los denominados "cara chica" y "cara grande". De esta manera, quienes buscan vender dólares al mejor precio se preguntan si habrá cambios en el valor de las ediciones azules.

Decretaron que el 30 de enero será feriado y hay un nuevo fin de semana largo confirmado



La excelente noticia de ANSES: confirmaron la fecha del primer aumento del año







Cambia el dólar: ¿Cuándo saldrán los nuevos modelos?

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos confirmó que el primer papel rediseñado será el de u$s 10. Esta edición saldrá en 2026.

Mientras tanto, en 2028, saldrán los nuevos billetes de u$s 50; en 2030, los de u$s 20; y entre 2032 y 2035, los diseños de u$s 5. Finalmente, entre 2034 y 2038 será el turno del papel moneda de u$s 100.

La buena noticia para los jubilados: en febrero cobran un adicional y suman beneficios



Visa para EE.UU.: quiénes ya no necesitarán ir a la entrevista para tramitarla



Cambia el dólar: ¿Cómo será el proceso de rediseño?

El encargado de llevar a cabo el rediseño del dólar será el Comité Directivo de Disuasión de Falsificación Avanzada (ACD) de Estados Unidos, compuesto por los siguientes organismos:

Tesoro Nacional

Oficina de Grabado

Reserva Federal

Servicio Secreto de los Estados Unidos

El objetivo principal será que cada billete sea más resistente a los intentos de falsificación. En ese sentido, todo el proceso tendrá un objetivo: mejorar la seguridad.

De esta manera, el proceso de seguridad deberá pasar por las siguientes etapas:

Investigación e implementación de nuevos objetivos

Período de prueba y optimización

Selección de las características de seguridad

Integración de las elecciones en los modelos

Para mantener los billetes seguros, se incorporan tres niveles:

Funciones encubiertas

Funciones para fabricantes de equipos de billetes

Funciones públicas

Cambia Mercado Libre y ahora todo es más caro: a cuánto se van los precios



Es gratis, tienen más de 7000 canales y le gana en todo a Netflix



Dólar: ¿Qué versiones rechazan las casas de cambio de la City?

Uno de los modelos rechazados por las casas de cambio es el dólar "cara chica". Esta versión, emitida entre 1914 y 1996, contiene la figura de Benjamín Franklin de forma más pequeña y centrada que las ediciones posteriores.

Las casas de cambio afirman que este modelo será pronto retirado de circulación y perderá valor. Además, suele ser rechazado por ser el modelo más susceptible a padecer una falsificación.

Por otro lado, el dólar "cara grande" refiere a los diseños de u$s 100 lanzados entre 1996 y 2013. Este contiene un diseño más grande que el anterior.

Muchas "cuevas" rechazan esta versión porque prefieren las versiones azuladas de la moneda extranjera, que contienen mayores medidas de seguridad.



Asimismo, debido al denominado dólar cambio, algunas cuevas pagan hasta un 2% menos por billetes de u$s 20 y u$s 50, debido a que requieren más espacio de guardado y provocan "bulto".



Vacuna COVID: descubren efectos secundarios relacionados a graves enfermedades crónicas



Investigadores piden retirar a las vacunas Moderna y Pfizer por efectos secundarios, ¿qué hallaron?







Dólar: qué billetes aceptan en la City

Desde 2013, el dólar estadounidense perdió su característica tonalidad verdosa y pasó a tener una azulada. Desde aquel entonces, la última versión gana cada vez más espacio en el mercado cambiario blue.

Muchos cambistas prefieren el modelo azul, porque presenta una tecnología "antifalsificación" que brinda mayor seguridad. Entre las técnicas que incorpora se destacan: