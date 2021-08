Cambian otra vez los dólares y sacan nuevos diseños: cuándo y cómo serán

La Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pondrá en marcha en 2023 el rediseño del nuevo billete de u$s 10, para luego en 2028, continuar con los u$s 50.

Las fechas se desprenden de la última resolución dictaminada por el Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones (ACD) en su asamblea de 2013, con el fin de contrarrestar las "amenazas de falsificación o problemas tecnológicos" que pueda llegar a librarse en la producción de la divisa.

"En 2013, el Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones (ACD) , que monitorea los problemas de seguridad monetaria y brinda recomendaciones al Secretario del Tesoro, indicó que el billete de u$s 10 sería el próximo billete en ser rediseñado y se espera que suceda en aproximadamente en 2026, seguidos de los billetes de u$s 50 (2028), u$s 20 (2030), u$s 5 (2032-2035) y u$s 100 (2034-2038), en espera de nuevos desarrollos en amenazas de falsificación o problemas tecnológicos", destaca la BEP en su sitio oficial.

Dólar hoy: cuáles son las denominaciones mayores a u$s 100



Dólar hoy: ¿por qué se rediseña la moneda estadounidense?

La razón principal por la que se rediseña la moneda es para abordar las amenazas de falsificación actuales y potenciales.





¿Cómo se define la línea de tiempo del rediseño y la secuencia de denominaciones?

La línea de tiempo del rediseño está impulsada por la seguridad, principalmente el desarrollo de funciones de seguridad. Por lo general, la estética (apariencia) se completa una vez que las características de seguridad están listas.

De esta forma, la secuencia de rediseño de las denominaciones deberá ser recomendada por el programa de Disuasión Avanzada de Falsificaciones (ACD).

Dólar hoy: ¿qué es el ACD?

El ACD, dependiente de las Oficinas Departamentales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se estableció en julio de 1982 con el fin de monitorear y comunicar los problemas de disuasión de falsificaciones con el Secretario del Tesoro, y actúa como enlace, informando los hallazgos combinados del comité, que incluye altos ejecutivos del Departamento del Tesoro, la BEP, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (FRB), los Estados Unidos. Servicio Secreto (USSS) y la Oficina de Tecnología Monetaria (Operaciones Bancarias).

Uruguay: para un economista clave, la Argentina seguirá teniendo efecto negativo en ese país



Dólar hoy: ¿qué características de seguridad se incorporarán en los nuevos diseños?

Para mantener los billetes seguros, se incorporan tres niveles de funciones de seguridad:

funciones encubiertas;

funciones para fabricantes de equipos de billetes;

funciones públicas.

Las características de seguridad pública son de vital importancia ya que corresponde a la "primera línea de defensa".

Dólar hoy: los diseños más recientes incorporados en la circulación actual





En octubre de 2013 el Gobierno de Estados Unidos puso en circulación los nuevos billetes de u$s 100, en el cuál se incluyeron dos características de seguridad: la Banda de seguridad en 3D y la Campana en el Tintero.

Además el diseño del billete de u$s 100 mejoró y conservó tres características de seguridad eficaces de los diseños anteriores: la marca de agua del retrato, el hilo de seguridad y el 100 que cambia de color.