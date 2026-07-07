Fuerte contrapunto entre el Presidente y el exfuncionario de Cristina Kirchner.

El economista Emmanuel Álvarez Agis analizó el escenario cambiario de cara a las elecciones 2027 y trazó tres escenarios posibles según el nivel del dólar.

En su opinión, el nivel del tipo de cambio definirá el resultado electoral.

“Suponete que me contrata Milei para divertirnos un rato y me dice: ¿qué hago para ganar?”, planteó el economista de la consultora PxQ, en una entrevista con Ahora Play.

A partir de ese ejercicio, delineó tres escenarios cambiarios con distintos desenlaces electorales.

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Dólar: los tres escenarios que definirán el futuro de Milei

“Yo diría lo siguiente: $ 1500 gana, $ 2000 no estoy seguro, $ 2500 pierde” , afirmó Álvarez Agis de manera categórica.

“$ 1500 gana, estoy segurísimo. $ 2000 pelea, $ 2500 pierde”, ratificó el economista, tajante sobre el umbral crítico para las aspiraciones reeleccionistas del oficialismo.

Según su análisis, un dólar en $ 1500 resulta “consistente con una inflación que empieza con 1 anual, o sea, 10 y algo”. El economista agregó que ese escenario “puede ocurrir con un desempleo orillando los dos dígitos”.

“Puede pasar. Puede ocurrir con un nivel de salario real parecido a este, que es malo”, advirtió, y recordó que bajar la inflación fue la tarea central de Milei, aunque advirtió sobre los costos asociados en actividad y empleo.

Atraso cambiario: la opinión de Álvarez Agis

Álvarez Agis vinculó el atraso cambiario con la apertura comercial. “El dólar barato está buenísimo”, sostuvo, aunque aclaró que esa combinación con una economía abierta “te genera un problema de empleo”.

Sobre las alternativas que circulan entre economistas cercanos al Gobierno, como Domingo Cavallo y Carlos Rodríguez, el economista marcó diferencias. Esa corriente propone liberar completamente el mercado cambiario y dejar flotar el tipo de cambio hasta el techo de la banda.

“Le tengo mucho respeto intelectual a Cavallo, pero en esto difiero”, señaló. Álvarez Agis calificó esa propuesta de inviable en términos políticos, más allá de la discusión técnica que pueda generar.

El economista también recordó el fracaso del intento de acercar el dólar al techo de la banda cambiaria. “El último piso inflacionario es en mayo, el dólar toca $ 1500 y entre mayo y diciembre lo que tuviste es un pass-through”, explicó sobre la aceleración inflacionaria posterior.

La solución que propone

Respecto al rol de los exportadores del agro, Álvarez Agis explicó la lógica del carry trade. “Si un exportador ve que hay una oportunidad de carry trade, se da vuelta y empieza a comprar más soja”, detalló, lo que impacta en el precio en pesos del grano.

Finalmente, el economista de PxQ planteó como alternativa una “reconfiguración necesaria del control de cambios” junto con una reforma fiscal. Propuso una devaluación compensada con medidas que amortigüen el impacto de un tipo de cambio real más alto sobre los salarios.