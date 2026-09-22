En esta noticia Los bonos que le ganan al dólar

El dólar oficial transita un periodo de relativa calma cambiaria: hoy, la divisa se mantiene en $ 1535 para la venta, apenas $ 5 por arriba del valor al que inició el mes.

En ese contexto, el analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue , aseguró que comprar dólares dejó de ser un negocio y recomendó alternativas de inversión en pesos.

Tras la aprobación de Inocencia Fiscal II la semana pasada, el analista advirtió que es “muy probable que se exterioricen activos por montos importantes ”. El propio Di Stefano citó al especialista tributario César Litvin para ilustrar esto: este estima unos u$s 50.000 millones desde ahora hasta diciembre de 2027.

“Si se cumple la mitad de lo que pronostica [Litvin], el dólar podría estar con una cotización creciendo por debajo de la expectativa de inflación , dando lugar a grandes ganancias de los bonos en pesos. Todo depende de que estas exteriorizaciones ocurran”, explicó en su último informe.

“Se derriten litros de tinta en los medios hablando del dólar, pero cuidado que una renta en pesos exorbitante como la que muestran los bonos mencionados puede dejar grandes ganancias ”, advirtió.

El Cronista

Los bonos que le ganan al dólar

Por un lado, Di Stefano señaló que el Banco Central (BCRA) flexibilizó normas que le permiten a los bancos incrementar su posición en el mercado de pesos, lo que “abre la posibilidad de que en las próximas licitaciones del tesoro se ofrezcan bonos a largo plazo, que lucen muy atractivos para los inversores ”.

Según el reporte, el bono estrella de cara a las elecciones del año que viene es el TMVE8 . “Es un bono que vence post elecciones, el 31 de enero del año 2028. Cotiza a una paridad del 94%, y paga la renta al final del período”, explicó.

“Este bono lo podríamos mirar como un bono en pesos a tasa Tamar con cobertura dólar incorporada, es una muy buena opción para aquellos que quieren estar en pesos de cara al año electoral 2027″, agregó al respecto.

Para inversores más arriesgados, con apetito por ganar dinero, hay bonos con mayor rendimiento como el TMG28 . Según explicó, se trata de un bono en pesos que ajusta por tasa Tamar más 6,9% anual, que cotiza a una paridad del 92,4%, y tiene una tasa de retorno equivalente a Tamar más 11,0%.

“Este es un rendimiento excepcional, que supera al bono TMVE8 pero que carece de cobertura”, comparó.

Por último, para aquellos que son verdaderamente amantes del riesgo, el Gurú recomendó el TXMD9 : un bono en pesos que ajusta por inflación o tasa Tamar más 3,0% anual, cual fuera mayor. Es un bono que cotiza a una paridad del 78,0% anual, y su tasa interna de retorno se ubica en torno de Tamar más 12,0%, inflación más 17,0% anual.

“Lo que todavía no les dije es que capitaliza mensualmente y paga todo a su vencimiento el 14 de diciembre del año 2029″, concluyó.