La "abuela de las finanzas" dice que hay que comprar este activo hoy "sí o sí, pase lo que pase"

A la hora de hablar sobre finanzas la gente suele ir hacia los expertos tradicionales -cómo puede ser Warren Buffett- o a los nuevos "gurús" digitales que ofrecen consejos sobre el manejo del dinero. Pero, entre tantos especialistas, hay una que se destaca por saber más que la mayoría de estos "gurús" a pesar de contar con una edad más avanzada que la mayoría de estas personas.

Se trata de la especialista en finanzas Suze Orman, conocida a día de hoy cómo "la abuela de las finanzas" pero que desde siempre es vista cómo uno de los íconos de la emancipación de la mujer en el ámbito monetario. Tal es el punto que se dedica desde 1980 al mundo del mercado bursátil, habiendo llegado a ser vicepresidenta de una firma en 1983 -fundando su propia empresa en este sector para el año 1987-.

Suze Orman sabe que la inflación está en alza. El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que en abril la inflación anual en Estados Unidos, se situó en el 8,3%, dos décimas por debajo de la inflación interanual informada en marzo, que fue del 8,5%. Si bien parecería que la situación se está moderando, la cifra se sigue acercando a los máximos históricos.

Algunos expertos creen que la inflación podría mostrar signos de enfriamiento, pero Suze Orman, presentadora del podcast "Women & Money and Everyone Smart Enough to Listen", no está de acuerdo.

"Personalmente, creo que esta inflación está aquí para quedarse durante bastante tiempo", señaló Orman, que se unió a la corresponsal senior de finanzas personales de CNBC, Sharon Epperson, en la conversación de Twitter Space de CNBC, "Invertir con orgullo": Ready. Set. Grow", el 2 de junio.

Sin embargo, para la gurú financiera existe una manera de sacar provecho de la alta inflación: "La inversión número 1 que cada uno de ustedes debería tener, pase lo que pase, ahora mismo es un bono [del Tesoro de EE.UU.] de la serie I".

Cuando los mercados son volátiles, muchos inversores recurren a los bonos como una inversión segura porque es menos probable que los bonos sufran grandes pérdidas que las acciones , y los intereses que pagan le ayudarán a mantenerse al día con la inflación.



En cambio, indica Orman "si mantiene su dinero en efectivo o en una cuenta corriente o de ahorro típica, perderá valor".

Los bonos I, que recomienda la presentadora del podcast, están respaldados por el gobierno de Estados Unidos y no pierden valor. Devengan intereses a un tipo fijo y a un tipo variable, que cambia cada seis meses. El tipo variable se basa en la inflación y ahora es un récord del 9,6% hasta octubre de 2022. El tipo fijo está en el 0%.

CÓMO EMPEZAR A INVERTIR EN BONOS I

Los inversores no necesitan mucho para empezar a invertir en bonos I. "Los hay desde u$s 25 dólares hasta u$s 10.000, así que no hay excusa para no tener uno", dijo Orman.

Los bonos I deben comprarse directamente en el sitio web del Tesoro, y no se pueden comprar más de u$s 10.000 por persona y año . Asimismo, no se pueden canjear durante al menos un año después de su compra.

Si retira el dinero en efectivo en cualquier momento durante los primeros cinco años de poseer el bono, enfrentará una multa equivalente al valor de tres meses de interés. Sin embargo, "teniendo en cuenta que la inflación probablemente se mantendrá durante algún tiempo, incluso con una penalización de tres meses de intereses en los años dos a cinco ... sigue mereciendo la pena, lo crea o no", afirma Orman.