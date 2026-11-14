A la pregunta “pensando en su posición política, en este momento te considerás”, el 45% respondió que es opositor al gobierno de Milei.

En esta noticia ¿Qué rumbo económico prefieren?

Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, los problemas de los argentinos de a pie vuelven a tallar en la mirada que el electorado tiene del gobierno de Javier Milei. ¿El Presidente? Deberá recalibrar sus prioridades de cara al 2027 si quiere que su modelo reelija.

Un reciente relevamiento de la consultora Equipo Mide, al que tuvo acceso El Cronista, demostró que el peor enemigo del Ejecutivo es el propio Ejecutivo, puesto que, sin una oposición firme del otro lado de la vereda, solo los errores autoinflingidos pueden oradar la imagen que los argentinos tienen del Gobierno. Probablemente a eso se refiera Milei al decir “Yo compito contra mí mismo”.

El informe, realizado entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, preguntó por el grado de apoyo al Gobierno. A la pregunta “pensando en su posición política, en este momento te considerás”, el 45% respondió que es opositor al gobierno de Milei; el 30% dijo que lo apoya; el 22% afirmó que no lo apoya ni se opone, y el 3% no sabe o no contesta.

El dato varía según la edad: entre los jóvenes de 16 a 25 años, el 30% se declara opositor, mientras que entre quienes tienen 66 años o más la cifra asciende al 51%. No es casualidad esa merma en la consideración de una franja etárea muy golpeada por las políticas del Presidente.

En los segmentos intermedios, el porcentaje es del 45% (26 a 35 años), 38% (36 a 45), 43% (46 a 55) y 49% (56 a 65). Por nivel socioeconómico, la opción opositora reúne al 48% en el nivel alto, al 44% en el medio y al 43% en el bajo.

El cruce con el voto de 2023 también aporta matices. Entre quienes eligieron al referente de La Libertad Avanza en la primera vuelta de ese año, el 10% hoy se dice opositor, y entre quienes votaron a Patricia Bullrich lo hace el 17%. En cambio, se declaran opositores el 85% de los votantes de Sergio Massa y el 57% de los de Juan Schiaretti.

¿Qué rumbo económico prefieren?

La segunda pregunta indagó sobre el futuro: “Pensando en el futuro de la Argentina, ¿qué cree que sería mejor?”. El 55% eligió que otro gobierno lleve adelante una política económica diferente. El 24% prefirió que Milei continúe gobernando, pero cambie parte de su política económica, y el 19% optó por que siga con el mismo rumbo.

Dicho de otro modo, el 43% se inclina por la continuidad del Presidente, con o sin ajustes, mientras que una mayoría relativa pide un cambio de gobierno en materia económica.

Entre los votantes de Milei en 2023, el 37% quiere que siga con el mismo rumbo, el 41% pide que continúe, pero con cambios en parte de su política económica, y el 20% prefiere que otro gobierno aplique un modelo distinto. Entre quienes votaron a Bullrich, el 28% elige esa última alternativa.

El informe suma otros indicadores sobre el clima de opinión. La gestión del Gobierno nacional tiene un 31% de aprobación y un 55% de desaprobación, mientras que la imagen del Presidente es positiva para el 39% y negativa para el 59%. El 62% considera que el país va en la dirección equivocada, frente al 38% que opina que va en la correcta.

Una encuesta mide cuánto cambio quieren los argentinos en la economía: el dato que se repite en todas las edades.

En el plano económico, el 60% afirma que su situación personal está peor desde que gobierna Milei, el 21% dice estar igual y el 18% sostiene que está mejor. Para los próximos seis meses, el 61% espera que la situación del país sea peor que la actual y el 29%, mejor.

Al consultar por el principal problema de la Argentina, el 21% mencionó los bajos salarios respecto de la inflación, el 18% la desocupación y el 16% la corrupción.

El estudio también testeó la tensión entre los dos polos políticos. Ante la pregunta sobre qué da más miedo, el 49% respondió que siga Milei y el 44%, que vuelva el peronismo, mientras que el 7% no sabe o no contesta.

Mientras esa mixtura se mantenga, el Gobierno deberá hacer los deberes para conseguir algo inédito para la Argentina: la reelección de un partido orientado a la derecha.