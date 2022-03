Invertir en tiempos de guerra: qué recomienda hacer Warren Buffett

La invasión de Rusia en Ucrania tiene como precedente más cercano el conflicto de 2014, cuando tropas rusas ocuparon la región de Donbass y la península de Crimea. Ese año, el inversor Warren Buffett - considerado una de las voces más importantes a la hora de hablar de finanzas - dio su opinión sobre cómo se debe invertir en tiempos de guerra y cómo el acaparamiento de efectivo puede ser una de las peores estrategias.

Y es que según el "Oráculo de Omaha", los conflictos bélicos llevan históricamente a una caída en el valor del capital mientras que activos como el oro, el Bitcoin e incluso algunas acciones suben su valor estrepitosamente .

" Una cosa de la que puede estar seguro, si hay una guerra, es que el valor del dinero bajará ", aseguró en una entrevista para CNBC de marzo del 2014 -cuando se desató el conflicto- y agregó: "Si las acciones son más baratas, es más probable que las compre".

Sobre esto mismo, el magnate también explicó como no vendería nunca cuando el mundo se encuentra transitando una guerra , incluso si el conflicto escalara a otra guerra fría o a la Tercera Guerra Mundial.

"Esto ha sucedido en prácticamente todas las guerras de las que tengo conocimiento", apuntó Buffett y sentenció: " Así que lo último que querrías hacer es guardar dinero durante una guerra ".

Buffett ya había alertado en 2014 cómo se debe invertir ante una guerra en Europa.

LA EXPERIENCIA DE BUFFETT EN LAS GUERRAS

Es importante recordar que Warren Buffett nació en 1930, por lo que su experiencia como inversor en tiempos de guerra se basa en haber vivido conflictos como la Guerra Fría e incluso la Segunda Guerra Mundial y haber hecho una fortuna a pesar de los mismos .

Esto lo aclaró en su carta a los accionistas de Berkshire Hathaway, donde contó que la primera vez que compró una acción en su vida fue durante la primavera de 1942, momento en el cual tenía solo 11 años y Estados Unidos sufría importantes pérdidas en la Segunda Guerra Mundial .

Según explicó, adquirió tres acciones de la empresa Cities Service por u$s 115. " Si hubiera invertido esa suma en un fondo del S&P 500 reinvertido todos los dividendos, habría sacado u$s 607.000 en 2019, una ganancia de 5.288 veces ", reconoció y luego sentenció: "En contraste, si hubiera entrado en pánico y hubiera comprado u$s 115 en oro, el valor habría aumentado a solo u$s 4200".

"Todo lo que tenía que hacer era darme cuenta de que a Estados Unidos le iría bien con el tiempo, que superaríamos las dificultades actuales", expresó para luego culminar: " Las empresas estadounidenses valdrán más dinero. Los dólares valdrán menos, por lo que ese dinero no te permitirá comprar tanto. Pero será mucho mejor tener activos productivos durante los próximos 50 años que tener pedazos de papel ".