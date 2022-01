Cuál fue la increíble cifra que ganó Warren Buffet en un día por no haber seguido los consejos de otros

Warren Buffett ganó millones gracias a que retuvo una de sus acciones más preciadas a pesar de que los pronósticos apuntaban a un mal rendimiento de estas en el mercado bursátil. A través de su empresa Berkshire Hathaway (fondo que comanda el genio financiero) obtuvo retornos por más de u$s 7000 millones en tan solo un día.

Sucede que Buffett apostó fuertemente (algo que viene realizado desde hace ya varios años) por las acciones de Apple, las cuales en los últimos días tuvieron una suba del 5,1% (que son aproximadamente u$s 700.000 millones de aumento) y superaron la valuación total u$s 3 billones.

Wellness Services y Medifé se unen para mejorar la salud de sus asociados



Esto representó un incremento de u$s 7650 millones en la valuación de las tenencias de Apple que están en manos del fondo de Berkshire Hathaway, que según los últimos reportes representan unos u$s 125.000 millones o el 50% de las inversiones totales que realiza la empresa .

UNA ADMIRACIÓN POR APPLE

En total, el "Oráculo de Omaha" cuenta con un 5,5% de las acciones totales que existen de Apple, generando que Berkshire Hathaway sea uno de los accionistas principales de la empresa (solo Vanguard Group Inc. y Blackrock Inc. tienen más acciones).

Esto genera un poco de preocupación en aquellos que apuestan por el fondo de Buffett , principalmente porque ven una diversificación muy baja en los activos con los que cuenta el veterano inversor.

Esta ya era una preocupación hace dos años, ya que para ese entonces el propio Buffett fue consultado en una entrevista con CNBC sobre la falta de diversidad en su empresa.

"No pienso en Apple como una acción", dijo el CEO de Berkshire y luego agregó: " Pienso que es nuestro tercer negocio, junto con los ferrocarriles y los seguros. El gigante de la electrónica de consumo es probablemente el mejor negocio que conozco en el mundo ".

ANSES confirmó el pago de un bono extra para un grupo de AUH y AUE, ¿cuándo cobro según mi DNI?



APPLE: UNA APUESTA CONSTANTE

Y por ahora esta mentalidad le trajo los retornos deseados a Buffett, que en el 2020 obtuvo una ganancia de u$s 50.000 millones gracias a su inversión en Apple. Sus ingresos totales por la apuesta tecnológica ascienden a casi u$s 90 mil millones en menos de cinco años.

Esto se dio en medio de una crisis donde las principales inversiones de Berkshire Hathaway fallaron. Y es que el resto de las empresas donde invierte Buffett -principalmente American Express, Bank of America y Coca Cola- no obtuvieron buenos resultados durante los últimos años.