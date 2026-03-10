La guerra en Irán, el aumento de tensiones geopolíticas y la mayor competencia estratégica entre potencias lleva al mundo hacia un ciclo multianual de incremento del gasto en defensa y seguridad, con foco creciente en capacidades tecnológicas y esto creó oportunidades de inversión para quienes dolarizan sus carteras a través de las inversiones en Cedear desde Argentina. Según datos Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI), el gasto militar global alcanzó un récord de u$s 2,7 billones en 2024 y continúa al alza. El conflicto en Irán agudiza ese crecimiento. En términos geográficos, el gasto se concentra en América del Norte (40%), Europa (26%) y Asia (23%), mientras que el mayor impulso reciente se observa en Europa (en particular Europa del Este y el eje OTAN), asociado a la degradación del entorno de seguridad y la necesidad de recomponer inventarios y capacidades. Cuando la defensa se reconfigura como prioridad estratégica, tiende a sostenerse incluso ante shocks económicos de corto plazo. “Entre los países que más destinan a gasto militar, a la cabeza y por amplia mayoría representando un 37% del total, se encuentra Estados Unidos destinando u$s 997 billones. Seguido, muy por detrás, China con un presupuesto de USD 314 billones, siendo el 12% del total. El ranking por participación del PBI muestra el “esfuerzo” relativo y, por lo tanto, dónde el gasto tiende a ser más “inelástico” por contexto de amenaza/conflicto", analizó Poncho Capital. “El mundo transita un cambio de régimen desde el ‘peace dividend’ hacia un ‘security premium’ (defensa aérea, sensores, comunicaciones seguras, espacio/satélites, drones y ciberseguridad)”, apuntó un informe de Poncho Capital, que señalaba en ese cambio una oportunidad para compañías bien posicionadas para capturar contratos de largo plazo. El primer canal de inversión fueron las energéticas, por la suba del petróleo, y otro fueron las empresas de defensa. Uno de los Cedear que ve con perfil interesante es Rocket Lab Corp. (RKLB), que es la competidora de Space X. El tema es que tiene alta volatilidad y es de riesgo elevado, pero está vinculada al mercado espacial y en el futuro puede ser interesante. Un papel más conservador es el de Lockheed Martin Corp. (LMT). Northrop Grumman Corp. (NOC) es otro de los papeles de riesgo bajo. GE Aerospace (GE) es una proveedora de motores de sistemas aeroespaciales civiles y militares de General Electric. RTX Corporation (RTX) es una empresa muy robusta. Y, finalmente, el ETF ITA – iShares U.S. Aerospace & Defense. “Cuando estalló el conflicto en Medio Oriente, el trade inicial ocurrió enseguida. Se trata de un cambio de paradigma clave para los inversores dado que, durante las últimas décadas, la reducción del gasto militar fue un vector que acompañó globalización, expansión de cadenas de suministro y reasignación del capital hacia tecnología civil", señaló Daniel Pesalovo, asesor financiero de Balanz a El Cronista. Hoy, los analistas ven que el sector defensivo y de seguridad es un buen nicho para apostar a los Cedear. “Como cobertura, para diversificar son una buena opción. Y, para mí, el más atractivo es el ETF ITA, que tiene Cedear y engloba a las empresas de defensa más importantes de Estados Unidos”, dijo Fernando Dirazar, director de Del Sur Capital Markets. No obstante, para Pesalovo, el trade ya se hizo y, hoy, muchos de esos instrumentos ya subieron de precio y están caros. Para él, “el gran problema es que todo depende de la variable de duración del conflicto”. Si se soluciona mañana, todas esas empresas caen en la bolsa. “Si el conflicto es corto, todo ese trade pierde atractivo y rebotan las empresas Tech. El otro escenario es que el conflicto se prolonga y continúa la escalada”, dice Pesalovo. No obstante, menciona que las tecnológicas están cada vez más asociadas a la defensa. “Las grandes empresas del complejo defensivo son tecnológicas. La guerra moderna se basa en IA, chips, satélites, drones, chips, software y procesamiento de datos”, apuntó Pesalovo. Así, el analista ve que puede haber oportunidades en una virtual escalada del conflicto en ese sector. “Hay empresas como Microsoft o Palantir que son una oportunidad porque tiene contratos gubernamentales con EE.UU. Se puede armar posición en esas empresas”, dijo.