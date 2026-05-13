El dólar presenta una cotización de 17.21 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 13 de mayo de 2026, cifras que reflejan que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.09%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.23 pesos y un mínimo de 17.22 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió 0.60% y en el último año se redujo 8.86%, lo que sugiere una tendencia bajista. En los últimos 10 días el dólar fue volátil y alternó alzas y caídas, pero predominaron seis caídas sobre cuatro alzas (con una racha de dos consecutivas a mitad del período), lo que sugiere un sesgo ligeramente bajista. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 7.67%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que su valor ha ido aumentando en relación con los días pasados. A lo largo de la última semana, el Dólar ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que ha generado expectativas favorables en el mercado. Este incremento en el valor del Dólar sugiere una mayor demanda de la moneda, posiblemente impulsada por factores económicos locales o internacionales. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un fortalecimiento adicional de la moneda en los próximos días. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.