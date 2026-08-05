“Si yo fuera Axel Kicillof, no me tengo que presentar a las elecciones presidenciales. Se trata de un degenerado fiscal, que solo puede tener déficit, y si no puede emitir debe tomar deuda, pero no le va a prestar nadie, si el Banco Central no le da pesos con la reforma”.

“Entonces, como consejo de amigo, le diría a Kicillof que se retire, no sé qué va a hacer sino”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en el evento de la Cámara de Agentes de Bolsa.

Nuevo BCRA

Hablaba de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que la consideró refundacional, “la más importante de los últimos 100 años. Como dijo el presidente Milei, la razón por la que Argentina tuvo 168.580% de inflación fue porque se permitió que el Central financiara el déficit del Tesoro con emisiones espurias”.

“Esa emisión generaba un desbalance en el mercado monetario que puede ser por caída de la demanda general. Eso generó la pérdida de valor de nuestra moneda contra el resto de los bienes, ya sean financieros o reales”.

“De ahí que veíamos subas del dólar o inflación. La reforma ahora establece que el BCRA no puede financiar más al Tesoro, por eso es un cambio refundacional, si queres tener déficit ya sabes que el Central no te va a financiar”, expresó.

Déficit fiscal

Explicó que si otro Gobierno quisiera hacerlo, debería cambiar la ley, que no es fácil, ya que deberá tener los votos en el Congreso, además de explicarle a la gente que vuelva a haber inflación y que haya cada vez más pobres, por lo que a su juicio “la van a tener mucho más complicada”.

Quiere poner un punto final a la reforma que impartió Mercedes Marcó del Pont de que se pudiera financiar infinitamente al déficit fiscal, “esto pavimenta el camino hacia la estabilidad del largo plazo, es importantísima esta ley, es un cambio del país, que luego vendrá la de equilibrio presupestario, que Milei denomina “billete fiscal”.

Agentes de Bolsa

Sobre la oportunidad para los agentes de Bolsa, dijo que hay mucho para hacer en el mercado de capitales en Argentina, pues vivían del rulo, del contado con liquidación, del cable, “cuando hay un montón de oportunidades que se pueden hacer desde nuestro mercado”.

Ejemplificó con las pymes, que piden que se desarrolle el mercado de capitales, “para ayudarlas a pensar, están acostumbradas a ir a un prestamista, si logran ir a un banco le cobran tasas altísimas, no están acostumbradas a que puedan emitir acciones, de modo de que las Alycs puedan hacer un fondo de pymes, al seleccionar, por ejemplo, a las 50 mejores pymes”.

Fondos Pymes

“La idea sería que mañana alguien saque la plata del colchón, y desde el agente de bolsa le ofrezca el proyecto de invertir en un fondo con las 50 mejores pymes, que crea que les va a ir muy bien”.

“Es importante que ustedes ofrezcan productos, porque su la persona va al banco le pagan nada más que 1,5% anual por un plazo fijo en dólares. Las pymes necesitan esa ayuda, ese asesoramiento, y la gente tiene la plata debajo del colchón perdiendo plata”, concluyó el ministro.