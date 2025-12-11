Buenbit, el exchange cripto argentino, relanza su tarjeta Mastercard y se podrá usar en criptomonedas.

Nexo, la plataforma de activos digitales con u$s 11.000 millones en activos bajo gestión, anunció la adquisición de Buenbit, una de las billeteras cripto con más usuarios en la Argentina.

La operación representa un hito en la expansión global de la compañía europea, al integrar su infraestructura avanzada de liquidez y productos de alto rendimiento con la experiencia local de Buenbit.

Registrado como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ante la CNV, Buenbit le brinda a Nexo una mayor presencia en América Latina, uno de los mercados de activos digitales más prometedores del mundo.

“Los clientes de Buenbit accederán a la oferta global de productos de Nexo para gestionar patrimonio digital, que incluye estándares de seguridad de clase mundial, oportunidades de rendimiento competitivo, crédito respaldado por criptomonedas en mercados con opciones limitadas de financiamiento tradicional”, anunció Nexo en un comunicado.

“Con la oferta de productos premiada de Nexo, van a poder operar más de cien criptomonedas en más de 1500 países, utilizar productos estructurados como Dual Investment, operar futuros avanzados y acceder al programa de fidelización impulsado por el token $NEXO”, agregó.

“Argentina ha sido históricamente un terreno fértil para la innovación fintech. Al unir fuerzas con un equipo que conoce este mercado como nadie, damos un paso decisivo para llevar los recursos globales de Nexo a un contexto local. Nuestras soluciones innovadoras tienen el potencial de crecer exponencialmente en los próximos 12 meses”, aseguró Antoni Trenchev, cofundador de Nexo.

Por su parte, Federico Ogue, CEO de Buenbit, remarcó que este “es el paso natural" en la evolución de la compañía. “Con la confianza de nuestra comunidad y la escala global de Nexo, estamos listos para expandir ese impacto en toda la región, permitiendo que más personas ahorren, inviertan y generen riqueza en un entorno estable, transparente y regulado”, agregó.

La finalización de la transacción está sujeta a las aprobaciones de los reguladores en la Argentina.

Nexo es una plataforma de gestión de patrimonio en activos digitales diseñada para ayudar a sus clientes a hacer crecer, administrar y resguardar sus tenencias cripto

Desde 2018, tiene usuarios en más de 150 jurisdicciones. Con más de u$s 11000 millones bajo administración y más de u$s 371.000 millones procesados, ofrece préstamos respaldados por cripto, herramientas de trading sofisticadas y soluciones de liquidez, incluida la primera tarjeta cripto con función de débito/crédito.