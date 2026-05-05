La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 5 de mayo de 2026 en España es de 533,29 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,5%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esto sugiere un incremento en su valor, lo cual podría atraer más inversores y fomentar un mayor interés en su negociación. En la última semana, Bitcoin Cash registró un avance del 3.46%, indicando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una variación de -16.63%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición durante ese periodo. Esta combinación de alza reciente y caída anual evidencia la volatilidad del activo y sugiere cautela al evaluar su desempeño. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, con un 26.73%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.