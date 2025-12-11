Poco a poco, se abre el mercado para las empresas argentinas. Tras la colocación de un récord de Obligaciones Negociables, llegó el turno de la emisión de acciones.

VALO concluirá hoy su Oferta Pública de hasta 150.000.000 de nuevos papeles con los que ampliará su capital y financiará su estrategia de crecimiento, que incluirá préstamos al sector privado y fondeo para su negocio de Sales & Trading.

El lanzamiento del Follow-On de VALO es la primera emisión de acciones en el mercado argentino luego de las elecciones legislativas de octubre. En el banco son optimistas y esperan levantar alrededor de u$s 30 millones, aunque el monto final dependerá del precio de mercado de los nuevos papeles.

En diálogo con El Cronista, Ronaldo “Kony” Strazzolini, adscripto al Directorio, y Julio Fermo, co-Gerente de Banca de Inversión, destacaron que la transacción representa hasta un 15% del capital del banco.

-¿Qué balance hacen este año en VALO y cuáles son los planes que vienen ahora?

-Strazzolini: VALO se fusionó con Columbus en enero de este año y el resultado fue muy positivo y se vio reflejado en los números del banco, que tiene un crecimiento de más de 170% en los nueve primeros meses del año, cuando la mayoría de los bancos tuvieron resultados discretos. Producto de esa fusión, VALO pasó de ser un banco de nicho fiduciario y de custodia y se transformó en un banco integral corporativo que tiene Investment Banking, Sales and Trading, Banca Corporativa, Cash Management, y Comercio Exterior. Y la parte final de este crecimiento extraordinario la estamos reflejando ahora a través de una emisión de acciones.

-¿Cuánto capital proyectan levantar y en qué van a destinarlo?

-Fermo: Es difícil decir un número porque el precio va a depender del mercado, pero proyectamos alrededor de u$s 30 millones. Vamos a destinarlo básicamente a préstamos al sector privado. Y a fondear nuestra casa de Sales and Trading que requiere capital.

-¿Cuánta demanda del mercado están teniendo?

-F: Lo que estamos viendo es un apoyo importante de los accionistas pre-money. Es decir, el accionista existente hoy. Más allá de los accionistas pre-money, también estamos viendo interés en el segmento retail y en el segmento institucional. Este es un mercado muy particular. Típicamente termina pronunciándose muy cerca del cierre. Con lo cual imaginamos un día muy activo hoy. Estamos muy conformes con la reacción que ha generado esta emisión. Emitir capital significa tener confianza. No hay forma más genuina de financiar a un banco que emitiendo capital. Y lo necesitamos para seguir creciendo. Los bancos se tuvieron que reinventar. Reinventar significa dejar de prestar al sector público y hacerlo del sector privado. Eso implica nuevamente armar equipos, crear cartera activa. Y es lo que hicimos nosotros. Estamos fondeándonos para seguir creciendo en cartera activa.

-¿Por qué eligieron este momento para emitir acciones?

-S: Nos parece que las elecciones que ganó La Libertad Avanza, le dieron confianza al sistema financiero y al mercado en general. Eso hace que el mercado esté en un buen modo y hay que aprovecharlo. El 2026 va a ser desafiante en términos de crecimiento de préstamos y necesitamos el capital para seguir creciendo.

-¿Cuál es el horizonte que ustedes ven para el sector bancario y financiero?

-S: El sector financiero se va a seguir consolidándose. Vas a ver compras de bancos y fusiones en los próximos meses. Orgánicamente vamos a crecer más que la media, porque todavía tenemos una inercia de esta fusión. No descartamos hacer alguna adquisición durante el 2026.

-¿De algún otro banco?

-K: De banco, ALyC, o entidad financiera.

-El Gobierno está impulsando privatizaciones. ¿Qué rol tendrá VALO en esas operaciones?

-F: La idea es acompañar al Gobierno en operaciones de M&A. Ahí vas a tener un menú de transacciones que pueden llegar a ser muy atractivas. Tenemos cerca de treinta años de experiencia en la plaza local, por lo cual vamos a ser candidatos a participar para llevarnos los mandatos de venta.

-¿Creen que puede iniciarse un proceso similar al que vivió Argentina en los 90?

-F: Es un poco prematuro. Lo que se busca es lo mismo: achicar el Estado, que cumpla con las funciones básicas y que ceda su lugar a los privados. Imaginamos un camino de desinversión de activos públicos para darle paso al sector privado, que los opera con mucha eficiencia.

-¿Qué función está cumpliendo VALO en la reestructuración de deuda de otras empresas?

-F: Nos tocó participar de varios procesos. La reestructuración de pasivos es una situación traumática. Nadie quiere estar en ese lugar, ni los deudores, ni los acreedores. Pero alguien se tiene que encargar de que la reestructuración genere la menor cantidad de heridos posible. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto. Este año nos tocó participar en varias, quizá la más relevante fue Aconcagua, con pasivos en el mercado de capitales por cerca de u$s 220 millones. No descartamos que se vayan a producir situaciones similares en el futuro. Hay compañías que están muy endeudadas.

-¿Ven un riesgo sistémico en esas crisis de deuda de empresas?

-F: No estamos viendo algo sistémico. Estamos viendo situaciones puntuales, ya se habla más del riesgo idiosincrático más que sistémico. Compañías que no hicieron las cosas bien, no anticiparon lo que se venía, no hicieron los deberes cuando debieron haberlo hecho. La deuda es la frutilla del postre que genera el colapso. Estamos viendo más situaciones de default vinculadas con lo idiosincrático más que con lo sistémico.