Este martes, 5 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 95.383,88 euros, cifra que refleja una variación del 1,9% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esta tendencia sugiere un aumento en la demanda o el valor de ambos activos. Este comportamiento podría indicar un posible clima de confianza en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de los inversores a corto plazo. En la última semana, Bitcoin registró un repunte del 6.98%, señalando un impulso alcista de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación de -26.57%, lo que implica una rentabilidad anual negativa. Esta combinación refleja su alta volatilidad: el avance reciente no compensa las pérdidas interanuales, por lo que la evolución general en el periodo de doce meses sigue siendo bajista. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana es del 15.49 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.06 %. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.