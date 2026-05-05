Este martes, 5 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.784,46 euros, cifra que refleja una variación del 1,2% en comparación con el día pasado. En los últimos tres días, el precio del Ethereum y el euro muestra una tendencia positiva. Esto indica un aumento en el valor de ambos, sugiriendo una recuperación o un interés creciente en el mercado. En la última semana, Ethereum avanzó 5.61%, mostrando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización acumula un descenso de 47.91%, lo que implica una rentabilidad anual negativa. En conjunto, el desempeño reciente sugiere una recuperación puntual que aún no compensa las pérdidas registradas en el horizonte de 12 meses. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue de 12.30%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual de 60.04%, lo que sugiere que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.