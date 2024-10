Tasas y condiciones de mercado tientan a petroleras a financiarse con ON

GeoPark, petrolera líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas de reciente desembarco en Vaca Muerta, recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Valores para emitir hasta u$s 500 millones en un programa de deuda en cinco años.

A la vez, la firma logró la calificación crediticia local como AA+ de Fitch Ratings, FIX, lo cual no solo refleja las condiciones de la compañía, una de las petroleras independientes que opera en América latina sino el momento y proyección del sector en el país.



"En el mercado local están disponibles tasas y condiciones atractivas", destacó GeoPark Argentina, al reseñar cómo financiará sus planes de inversión.

GeoPark adquirió cuatro bloques no convencionales en Vaca Muerta a principios de este año, y los calificadores destacaron sus reservas existentes, producción y generación de flujo de caja, junto con un sólido plan de producción en el Bloque Mata Mora Norte.

"Entre las ventajas competitivas adicionales se encuentran los bajos costos operativos, un apalancamiento conservador y un sólido respaldo por parte de GeoPark", describió la compañía en un comunicado.

Solo el bloque Mata Mora Norte produce actualmente más de 12.500 boepd brutos y se espera que genere u$s 90/100 millones en EBITDA ajustado en todo 2024. Pero para el bienio 2028-2030 proyecta que en ese bloque un plateau de producción de alrededor de 40.000 boepd brutos que aportarán unos u$s 300 millones netos por año en EBITDA ajustado, con un Brent en u$s 70 por barril.

GeoPark Argentina planea financiar sus gastos de capital "a través de la generación de flujo de caja continuo de Mata Mora Norte y también con deuda en el mercado local, donde actualmente están disponibles tasas y condiciones atractivas".



GeoPark Argentina también tiene disponibles más de u$s 100 millones en líneas de crédito locales que aún no ha utilizado.

Operaciones

GeoPark, que tiene sus principales operaciones en América del Sur y le compró participaciones en los cuatro bloques de Vaca Muerta no convencionales a una filial de Mercuria Energy Trading.



GeoPark tiene una participación de 45% en los bloques Mata Mora Norte y Mata Mora Sur en Neuquén, y de 50% en los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur en la provincia de Río Negro, por los cuales pagó u$s 190 millones.

Cuenta como "socio operador probado" con Phoenix Global Resources (PGR), operadora independiente focalizada en no convencionales en la Argentina. Es una filial de Mercuria, uno de los grupos independientes líderes en energía y commodities, con más de u$s 174.000 millones de ingresos y u$s 6700 millones de beneficios en 2022.

PGR incrementó la producción de Mata Mora Norte desde cero a más de 13.000 barriles en sólo tres años, deriskeando efectivamente 110 millones de sus reservas brutas 2P. Sus costos de perforación y completación cayeron desde los u$s 15,9 millones por pozo en 2022 a u$s 14,3 millones en 2023, " un nivel altamente compketitivo, comparado con los principales productores de Vaca Muerta ".