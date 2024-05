GeoPark le compra a Mercuria participaciones en cuatro bloques de Vaca Muerta

La petrolera GeoPark, que tiene sus principales operaciones en América del Sur, anunció un acuerdo para la compra de participaciones en cuatro bloques de hidrocarburos no convencionales en la cuenca petrolera de Vaca Muerta, la principal región productora de energía de la Argentina, a una filial de Mercuria Energy Trading.



GeoPark tendrá una participación de 45% en los bloques Mata Mora Norte y Mata Mora Sur en Neuquén, y de 50% en los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur en la provincia de Río Negro, anunció la empresa en un comunicado

Geopark pagará u$s 190 millones por las participaciones y financiará exploraciones los próximos dos años.

" Esta transacción es transformadora para GeoPark, ya que añade un crecimiento inmediato de la producción y las reservas que incrementa el valor, al tiempo que aumenta y diversifica materialmente nuestro inventario de perforación a largo plazo en uno de los sistemas petrolíferos más prolíficos del mundo ", dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Andrés Ocampo.

La empresa, que tiene además operaciones en Colombia, Ecuador y Brasil, espera un aumento de su producción de entre 5500 y 6500 barriles de petróleo equivalente diarios cuando se cierre la transacción, lo que se espera antes del término del tercer trimestre de este año.

La producción promedio de esos activos al primer trimestre de 2024 fue de 11.200 a 12.594 barriles diarios. La proyección es que finalicen el año con entre 13.500 y 14.000.

Aconcagua busca socios para entrar entre los cinco mayores productores de petróleo

Una característica distintiva de la operación fue el precio pagado por acre de los yacimientos, algo inusual para los estándares de Vaca Muerta, según conocedores de la transación.

Las áreas tienen 122.315 acres brutos (58.402 netos). GeoPark, además, financiará el 100% de los compromisos de exploración, hastra u$s 113 millones, a lo largo de dos años; la adquisición de capacidad de transporte, de u$s 11 millones; y un " bono de contingencia " de u$s 10 millones, en función de los resultados de la campaña exploratoria de Confluencia.

Para Mata Mora Norte, la valuación es de, aproximadamente, u$s 9000 por acre. En función de sus reservas netas, se trata de u$s 7,1 por barril equivalente de petróleo diario (en el caso de las reservas 1P) y de u$s 3,5 (reservas 2P).

En el comunicado de la transacción, GeoPark agregó que hay, aproximadamente, 150 puntos de perforación ya identificados para un desarrollo pleno del bloque Mata Mora Norte. La proyección es que, para 2028, esa área alcance unos 40.000 barriles diarios.

En términos financieros, se espera que el bloque Mata Mora Norte genere un ebitda ajustado de entre u$s 90 millones y u$s 100 millones en todo el año 2024, un margen del 68% (con precios de u$s 80 a u$s 90 el barril).

Con el plató de producción esperado de 40.000 barriles diarios entre 2028 y 2030, la proyección es que estos activos contribuyan con un ebitda de u$s 290 millones a u$s 295 millones al ebitda de GeoPark (con un barril a u$s 70).

Para la empresa, además, significa el acceso a 25 millones de reservas 1P (probadas), 49,5 millones de reservas 2P (probadas y probables) y 102,6 millones de reservas 3P (probadas, probables y posibles), de acuerdo con la cettificación de Degolyer & MacNaughton hecha a diciembre de 2023. Eso permite calcular las reservas netas en u$s 364 millones (1P) y u$s 823 millones (2P).

En tanto, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur están actualmente en exploración y representan un upside significativo de producción potencial. Los tres bloques tienen 79.000 acres brutas y 241 millones de recursos certificados (118 millones netos para GeoPark). Se estima que el acreaje de exploración agregue 200 locaciones de perforación y la producción podría alcanzar los 15.000/20.000 barriles diarios para 2028.

GeoPark destacó que contará con un "socio operador probado". Se trata de Phoenix Global Resources (PGR), operadora independiente focalizada en opoeraciones no convencionales en la Argentina. PGR es una filial de Mercuria, uno de los grupos independientes líderes en energía y commodities, con más de u$s 174.000 millones de ingresos y u$s 6700 millones de beneficios en 2022.

PGR incrementó la producción de Mata Mora Norte desde cero a más de 13.000 barriles en sólo tres años, deriskeando efectivamente 110 millones de sus reservas brutas 2P. Sus costos de perforación y completación cayeron desde los u$s 15,9 millones por pozo en 2022 a u$s 14,3 millones en 2023, " un nivel altamente compketitivo, comparado con los principales productores de Vaca Muerta ".

El lifting cost decreció de u$s 8,10 por barril a u$s 5,80 en el mismo lapso y se proyecta una baja mayor, a u$s 5,10, en 2024 (sin contar costos de transporte).