El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares en el mercado oficial de cambios este miércoles. Esta vez fueron u$s 107 millones y ya acumula embolsos por u$s823 millones en enero. No obstante, las reservas brutas aumentaron en u$s 203 millones debido a la suba en la cotización del oro. Así, superaron los u$s 45.000 millones, por primera vez en poco más de cuatro años (desde septiembre de 2021).

La onza de oro trepó 1,48% en el día y alcanzó los u$s 4836. Eso tiene fuerte incidencia en las resrevas del BCRA, tiene casi 2 millones de onzas en su haber. Así, la mejora de las reservas que se vio este martes se debió fundamentalmente a las subas en las cotizaciones de los activos que las integran.

Así, el Gobierno mantiene su objetivo de reforzar las reservas del BCRA y estima poder sumar u$s10.000 millones a lo largo de todo 2026. En paralelo, el BCRA mantiene el tipo de cambio controlado con la persistencia del cepo a las empresas, las tasas elevadas e intervenciones en dólar futuro y spot por la vía del regulador monetario y del Tesoro.

Un elemento a destacar es que el BCRA aprovecha la baja demanda de pesos que rige en el mercado para comprar fuerte este mes. De hecho, viene con embolsos bastante por arriba del 5% del volumen operado, que era el parámetro que había prometido tomar como referencia en un inicio.

Aprovecha ese condimento estacional, la liquidación de la cosecha fina y las emisiones de deuda de las empresas en dólares como fuentes de divisas para sus compras.

Además, el Gobierno mantiene el cepo para las empresas y esa es una herramienta de contención clave para el precio del tipo de cambio. Ese es el mecanismo que el Gobierno implementa para controlar al dólar por estos días y quitarle presión a la inflación. La demanda de pesos elevada, un elemento estacional de esta época del año por las vacaciones, ayuda, pero suele caer en febrero y eso podría meter presión sobre el tipo de cambio otra vez.

Eso se combina, además, con el anuncio del canje de bonos dólar linked que realizará este jueves 22 de enero. Se trata de un cambio de los títulos atados al dólar que vencen el 30 de enero por otros más largos, con el objetivo de evitar subas en el tipo de cambio, que son habituales previo al vencimiento de estos instrumentos,

Así, la divisa cayó 0,28% este miércoles y cerró en los $ 1430,50. Con el techo de la banda cambiaria en casi $ 1552, se ubica 8,7% por debajo de ese nivel.