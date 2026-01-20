La Secretaría de Finanzas anunció este martes un nuevo canje de bonos atados al dólar para el jueves 22 de enero con el fin de despejar presiones sobre el tipo de cambio y estirar vencimientos. Se trata de un cambio de los que vencen el 30/01/26 (D30E6) por otros al 27/02/26 (D27F6), al 30/04/26 (D30A6) y al 30/06/26 (TZV26).

“Siguiendo con lo realizado en la licitación del 7 de enero, el objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500″, señaló el comunicado del Gobierno.

“Es un canje de bonos dólar linked. Reciben los que vencen a fin de mes y lo cambian por otros más largos. Esto responde a que, cada vez que vence un dólar linked hay presión en el mercado cambiario por subir el dólar del día en el que el bono toma como referencia para el pago, para que el bono rinda más”, detalló a El Cronista Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, sobre la jugada.

Así, con este canje el Gobierno “busca sacar nominales de circulación para quitarle presión al dólar el día que toma como referencia el bono que vence a fin de mes y patear esa presión hacia adelante”.

Esto puede revestir cierto atractivo para los inversores con una expectativa alcista para el tipo de cambio hacia adelante. “Hay que renovar los bonos y las letras, por un lado, pero, por otro, las tasas están en niveles elevados y es necesario despejar los pesos en circulación en un momento en el que no hay mucho apetito por los instrumentos dólar linked en el mercado”, analizó el economista Federico Glustein.