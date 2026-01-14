El comienzo del 2026 trajo novedades para el dólar, con el debut de un nuevo régimen cambiario que incluye compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA) y el ajuste de las bandas por inflación.

Frente a esto, el economista Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, analizó el escenario cambiario y económico y aseguró que el ancla más importante que tiene el Gobierno es el superávit fiscal .

Según el economista, el modelo actual marca una diferencia sustancial con el pasado reciente. “La historia de la Argentina es una historia del que apostaba al dólar ganaba . Esta vez perdió el que apostó al dólar ”, sentenció.

Lo dijo en referencia a quienes compraron divisas durante la corrida cambiaria previa a las elecciones de medio término de 2024, cuando algunos analistas llegaron a pronosticar un dólar a $ 3000 o incluso $7000, según Etchebarne.

“Muchos se asustaron y compraron dólares por las dudas, pero creo que ahora se van dando cuenta que este modelo es distinto”, explicó Etchebarne, quien atribuyó la estabilidad cambiaria al superávit fiscal mantenido.

“Lo que es distinto es el superávit fiscal. Si se pierde esa ancla, eso sería un problema muy grave”, advirtió.

“Mientras tengamos el ancla del superávit fiscal primario, y aún si tuviéramos algo de déficit financiero, pero muy chiquito; 0,2% algo así, no sería un problema. Ahora, si perdemos el superávit primario ahí sí sería un problema importante porque no estaría cumpliendo con la promesa de gobierno", agregó Etchebarne.

Pese a esto, para el economista todavía faltan dos cosas que son esenciales: “Una es bajar los impuestos, la reforma fiscal; que tiene que ser compartida con las provincias, yla otra es la reforma laboral".

“No sé es si va a venir tal cual como yo querría, que es una reforma muy profunda, o si va a quedar a mitad de camino, en cuyo caso va a ser positivo, pero no tanto”, dijo sobre este último punto.

El economista liberal, Agustín Etchebarne

La clave para acumular reservas, según Etchebarne

El director de Libertad y Progreso proyectó también una mejora significativa en las reservas del Banco Central. “Entre u$s 10.000 y u$s 15.000 millones por año. Es decir que para finales del año que viene, cuando lleguemos a las elecciones, el Banco Central debiera tener u$s 25.000 millones más que ahora ”, estimó.

Esta acumulación de reservas estaría impulsada por un proceso de remonetización de la economía. “Cuando baja la inflación la gente va menos rápido al supermercado. Ese correr a desprenderte del dinero era la caída de la demanda de dinero”, explicó Etchebarne.

“En cambio, en esta situación ocurre lo contrario, empieza a remonetizarse la economía, lo cual es muy bueno porque te permite después que las tasas de interés sean menores y se va a recuperar el crédito”, apuntó.

En esta línea, el economista destacó que el Banco Central mejoró “muchísimo” en los últimos dos años, aunque principalmente por el lado de los pasivos. “Se utilizaron los dólares para pagar deudas. Entonces ahora lo que falta es recomponer el activo”, indicó.

Un sector clave que puede traer dólares frescos a la Argentina

Por último, Etchebarne destacó la importancia de la relación con Estados Unidos, particularmente en el sector de Inteligencia Artificial.

“Para Estados Unidos es importante porque Argentina pasa a ser una pieza que es relativamente importante en el tema de la Inteligencia Artificial”, señaló.

En este ámbito, el economista explicó que Argentina cuenta con ventajas competitivas clave: “Energía muy barata en el sur por los vientos enormes, baja temperatura con lo cual se enfrían las computadoras sin costo, y tenemos tierras raras, litio, cobre. Es decir, todos los cuellos de botella que tiene la inteligencia artificial para crecer”.

En este contexto, mencionó la inversión de OpenAI de u$s 25.000 millones con el proyecto Stargate como ejemplo de la “alianza fuerte” que se está consolidando entre ambos países.