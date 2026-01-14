En esta noticia ¿Le queda nafta al plan antiinflacionario?

La acumulación de reservas sigue siendo tema central de discusión en lo que respecta a la economía argentina. Mientras el Gobierno compra dólares buscando llegar con comodidad al momento de la cosecha, hay quienes advierten que el desafío de sanear el balance del BCRA sigue lejos de cumplirse.

Una de ellas es Marina Dal Poggetto, titular de la consultora EcoGo, quien hizo foco en la pared de vencimientos que se vienen en 2027 y en la necesidad de que el oficialismo decida si el objetivo es anclar el dólar para bajar la inflación, o si la intención es empezar a construir un ancla alternativa a la cambiaria.

“El objetivo original no está resuelto, las reservas siguen siendo negativas, y la deuda en pesos ya no es del BCRA pero la tiene el Tesoro y los vencimientos de deuda del Tesoro se concentran, esta semana vencen $ 9,6 billones, de los cuales una parte grande la tienen los bancos”, advirtió la economista.

Y agregó: “A su vez, si bien es cierto que el riesgo país comprimió, todavía no hay acceso al crédito. Los vencimientos de la deuda de pesos son muy cortos y la deuda en dólares se empieza a aglutinar en 2027, el repo permite pagar el cupón, pero en 2027 se forma una pared de vencimientos”.

Ante este escenario, Dal Poggetto remarca que la discusión “sigue siendo cambiaria” y afirma que el 2026 es un año bisagra para resolver estos pendientes.

Fuente: NA Fuente: NA

“La ventana de tiempo que se abre es corta, porque la estacionalidad de la salida de la cosecha la tenés entre marzo y julio, y el próximo pago de cupón es el 2 de julio. El 2026 es año bisagra, es un año no electoral, todavía tenés la favor el efecto de la alianza con Trump, es un año donde deberían volver al crédito. Pero en 2027, con más vencimientos y la discusión sobre los contratos nuevamente puesta a prueba, no van a poder refinanciar. Todavía hay un montón de preguntas sobre el programa económico ”, apuntó.

¿Le queda nafta al plan antiinflacionario?

A pocas horas de que el INDEC de a conocer el dato de inflación de diciembre, último de 2025, Dal Poggetto adelantó una variación cercana al 2,7% y un comienzo de año movido.

“Enero va a ser alto, se liberaron algunas tarifas, el precio de la carne y de los combustibles se disparó, estamos viendo un reacomodamiento de precios, algunos suben bien por arriba de la inflación, hay otros bienes que van bien por debajo, como los electrodomésticos y los textiles”, explicó.

“Hay un cambio de precios relativos y la inflación en PxQ da 2 y pico. Los programas de estabilización que funcionaron para bajar del 30 o 40% anual a un solo dígito demoraron muchos años”, concluyó.