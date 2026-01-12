El mercado ve con buenos ojos la acumulación de reservas que lleva adelante el Banco Central (BCRA) y espera que tenga un impacto positivo en bonos, como se vio en el último tiempo, pero el lado B de esto es una estrangulación momentánea de la liquidez en pesos que acentuó la volatilidad que se observó en las tasas de interés de las cauciones en el último tiempo.

Un informe de Fernando Marul y Asociados (FMyA), destacó que en la primera semana de 2026, “el BCRA compró u$s 175 millones en tres ruedas”. A eso se sumó que el viernes, el Gobierno pagó capital e intereses de los bonares y globales, por un total de u$s 4200 millones. Y este lunes el Central embolsó u$s 55 millones más este lunes.

“Lo que se vio es una leve caída de los bonos, que no llegó al 1% y en las acciones no se observó una tendencia clara, aunque el S&P Merval cedió 0,4% en una jornada de poco volumen de operación, pero con las tasas de caución un poco más volátiles que otros días”, señaló Leonardo Svirsky, Sales Trader de Becerra Bursátil.

Las acciones argentinas cayeron hasta 3,64%, lideradas por Tansportadora de Gas del Norte, Comercial del Plata (-2,46%) y Ternium (-1,5%). También se hundieron hasta 2,65% en los paneles de Wall Street, donde la que más valor perdió fue Central Puerto, seguida Supervielle (-2,2%) y Edenor (-2,3%).

La que la renta fija también operó con tendencia bajista, aunque marcó tenues caídas de hasta 0,3% en los globales y subas de hasta 0,4% en los bonares. Así, el riesgo país trepó 11 unidades (1,9%) hasta los 577 puntos básicos.

Esto sucedió luego de que el viernes pasado el Tesoro pagara cupones de una serie de bonares y globales por un monto cercano a los u$s 4200 millones a los acreedores locales y extranjeros.

Asimismo, el enfrentamiento entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, golpeó a los mercados globales, además del cambio geopolítico que inició tras la salida de Nicolás Maduro de Venezuela.

Asimismo, se espera un impacto positivo de la compra de dólares por parte del BCRA en los bonos argentinos, pese al lado B que implica la presión sobre las tasas.

“Desde el inicio del proceso de acumulación de reservas, el BCRA registra un saldo neto comprador de u$s 273 millones, equivalente a aproximadamente el 8% del volumen diario promedio. De sostenerse esta dinámica, esperamos que los spreads de la curva soberana muestren una compresión adicional en las próximas semanas como respuesta a este factor”, analizó Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía.

Por su parte, notan que las emisiones corporativas en dólares se reactivan luego del parate de fin año. “En cuanto a la curva en pesos, si bien esperan una compresión en las próximas semanas de la mano de la baja de la demanda de dinero, esperamos que este proceso sea gradual, más lento que el observado en el período post electoral, acompañando las expectativas de inflación y con tasas reales que se mantendrían en terreno positivo”, dijo Blanc.