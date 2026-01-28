El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas, principalmente por su previsibilidad. Este miércoles, varios bancos ajustaron al alza las tasas de interés para plazos fijos a 30 días.

Este escenario obliga a los inversores a evaluar las distintas alternativas disponibles antes de decidir dónde invertir su dinero, ya que las diferencias de rendimiento entre bancos pueden ser de miles de pesos.

Plazo fijo: ¿en qué banco conviene invertir hoy?

Este miércoles 28 de enero, el Banco VOII encabeza el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,5% disponible para clientes.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

En segundo lugar, se ubica Crédito Regional, que ofrece una TNA del 33% para lcientes y del 33,5% para no clientes. Le siguen el Banco Meridian y el Bica con una tasa anual del 33%.

Bajan las tasas de interés: ¿qué bancos pagan más hoy?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Banco VOII: 33,25%

Crédito Regional: 33% para clientes y 33,5% para no clientes

Banco Meridian: 33% para clientes y 33,25% para no clientes

Banco Bica: 33%

Banco CMF: 32,25%

Banco del Sol: 32% para clientes y 26,5% para no clientes

Banco REBA: 31%

Banco Mariva: 31%

Banco Hipotecario: 27,5% para clientes y 30% para no clientes

Banco de Corrientes: 27,5%

Banco Macro: 27,5%

Banco del Chubut: 27%

Banco Nación: 27%

Banco Dino: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco Provincia: 27%

Banco Julio: 26,5%

Banco Comafi: 26%

Banco Masventas: 26%

Bibank: 26%

Banco Credicoop: 25%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes

BBVA: 24%

Banco Galicia: 24%

ICBC: 23,5%

Banco Ciudad: 23%

Banco Santander: 23%

Banco Formosa: 21%

Banco de la Provincia de Córdoba: 21%

¿Cuánto gano si invierto $ 1.000.000?

El Banco Voii ofrece una TNA del 33,25%. Si se decide invertir $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 27.328,77. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.027.328,77.

En cambio, si se decide invertir en el Banco Santander, con una tasas del 23%, la ganancia por mes sería $ 18.904,11.