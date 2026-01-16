La actividad finaciera de estos días se vio afectada por una nueva baja del dólar, que tocó el mínimo de enero, en una semana influida por la licitación de bonos en pesos. En ese contexto, el Banco Central realizó la mayor compra del mes al adquirir u$s 187 millones y absorber cerca del 70% del total operado en el mercado de divisas extranjeras.

En este sentido, los ahorristas buscan refugiarse en otras alternativas de inversión como bonos y acciones, pero la herramienta más elegida por los argentinos todavía es el plazo fijo.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 17 de octubre?

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Banco Tasa Nación 23,5% Santander 21% Galicia 22% Banco Provincia 23,5% BBVA 22% Macro 24,5% GGAL — Credicoop 23% ICBC 23,5% Banco Ciudad 20,5%

La tasa de interés se ubica en torno al 25% anual.

Suben las tasas del plazo fijo: cuánto gano si invierto $ 1 millón a 30 días

Los ahorristas que deseen invertir $ 1.000.000 a 30 días en un plazo fijo tradicional con una tasa de interés del 20,50% anual recibirán un total de $ 1.016.849 al vencimiento, lo que significa una ganancia de $ 16.849 mensuales.

Por otra parte, para la opción en pesos virtuales, la ganancia mensual total es de $ 1.021.370 con un dividendo neto de $ 21.370.

¿Cuánto gano si invierto 5 millones en un mes de plazo fijo?

Los ahorristas que deseen invertir $ 5.000.000 a 30 días en un plazo fijo con una tasa de interés del 20,5% anual (la de referencia del Banco Nación) recibirán un total de $ 5.084.247 por mes, lo que significa que ganarán un total de $ 84.247 cada 30 días.

Por otro lado, para la opción digital se otorga un 26% por año (hay que dividirlo por 12), en caso de invertir $ 5.000.000 se puede acceder a un monto adicional de $ 106.849 por mes .

¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.

El IPC de los últimos 6 meses:

Julio: 1,9%

Agosto 1,9%

Septiembre 2,1%

Octubre: 2,3%

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2,8%

El dólar vio una sensible baja y los ahorristas se fijan en el plazo fijo.

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar este viernes 16 de enero

Este jueves, 15 de enero de 2026, la cotización del dólar oficial a la espera de la apertura de mercados es de $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 12:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.90%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Cayó el precio del dólar: ¿cuál es más barato, el blue, oficial o MEP?

En medio de esta tensión cambiaria, algunos ahorristas todavía eligen al dólar como opción de inversión, pero con la nueva suba, se genera la interrogante sobre cuál si conviene comprar oficial, blue o MEP, mientras que el plazo fijo se mantiene como la opción más elegida, a pesar del recorte de tasas de interés.

En esta línea, la divisa norteamericana presentó una cotización oficial de $ 1455/1505 en el inicio de esta semana , mientras que a esta hora se ofrece en los siguientes valores: