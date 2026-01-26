Los bancos de todo el país permanecerán cerrados por un lapso de 96 horas, debido a un feriado extendido que se llevará adelante a mediados de febrero.

La medida fue confirmada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y obligará a millones de clientes a planificar sus trámites para evitar contratiempos.

Cierran los bancos por 96 horas

Las cuatro jornadas sin atención presencial ni cambiaria ocurrirán en:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero (feriado nacional por Carnaval)

Martes 17 de febrero (feriado de Carnaval)

Estos días conforman un fin de semana largo oficial, por lo que ni las sucursales públicas ni las privadas abrirán al público.

La decisión responde al calendario de feriados nacionales y a la tradición de extender el descanso en torno al Carnaval.

Aunque no se trata de un paro ni de una medida extraordinaria, la concentración de días no laborables genera este lapso de inactividad bancaria total de cuatro días.

Cierran los bancos

Qué actividades bancarias estarán fuera de servicio

Durante este período sin atención presencial, no estarán disponibles:

Atención en ventanilla.

Depósitos o extracciones directas con personal.

Operaciones cambiarias tradicionales (compra/venta de dólar).

Trámites que requieran presencia física como apertura de cuentas o gestión de préstamos.

Presentación de documentación en sucursales.

Cuáles son los servicios bancarios que seguirán disponibles

Aunque las puertas de los bancos estarán cerradas, varios servicios seguirán funcionando para que puedas manejar tu dinero:

Canales digitales:

Transferencias bancarias y pagos a través de home banking o apps móviles.

Consultas de saldo y movimientos.

Cajeros automáticos:

Extracción de efectivo en ATM.

Algunos permiten depósitos.

Pagos electrónicos y tarjetas: