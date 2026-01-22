El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco Meridian, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29% para no clientes y clientes.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Tasas de interés de los principales bancos

Banco Nación: 23.50%

Banco Macro: 24.50%

Banco ICBC: 23.50%

Banco Credicoop: 23.00%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23.5%

Banco Santander: 21.00%

Banco Galicia: 22.00%

Banco BBVA: 22.00%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 20.50%

Cuánto gano si invierto $ 500.000 en plazo fijo

Quien invierta $ 500.000 en un plazo fijo a 30 días con una TNA de 29% obtendrá al término un total de $ 512.083, lo que significa un total de $ 12.083 de ganancia neta.