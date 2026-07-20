El volumen de pagos realizados con tarjetas emitidas en el Reino Unido en la Ciudad de México aumentó 992.4%.

El partido entre México e Inglaterra no solo atrajo a miles de aficionados extranjeros, también impulsó de forma significativa el consumo en la capital del país. El volumen de pagos realizados con tarjetas emitidas en el Reino Unido en la Ciudad de México aumentó 992.4% respecto al mismo periodo de la semana previa, según un análisis de la plataforma global de tecnología de pagos Adyen.

El incremento se reflejó principalmente en los sectores de hotelería, restaurantes, moda y artículos deportivos, lo que evidencia el impacto económico que pueden generar los eventos deportivos internacionales sobre el comercio local.

Además del crecimiento en el volumen de pagos, el valor promedio de las compras realizadas por turistas británicos aumentó 165%, lo que indica que no solo hubo más transacciones, sino también un mayor gasto por visitante.

Hoteles y restaurantes, los grandes beneficiados

El sector de hospedaje fue el principal ganador durante el fin de semana del encuentro. De acuerdo con Adyen, el volumen de pagos en hoteles y alojamientos creció 1,171.5%, mientras que el número de transacciones en esta categoría aumentó 800% frente a un fin de semana habitual.

Los restaurantes también registraron una fuerte actividad. Sus ingresos aumentaron 383.1%, destacando los establecimientos de servicio completo, donde el volumen de transacciones avanzó 695% durante el periodo analizado.

En paralelo, las compras de ropa y artículos deportivos crecieron de manera importante. La categoría de moda incrementó sus ingresos 681.1%, mientras que las tiendas de artículos deportivos reportaron un alza de 388%.

Los pagos digitales facilitaron el consumo

Para Anna Aguilar, vicepresidenta Comercial de Adyen México, el comportamiento de los visitantes demuestra la relevancia de contar con infraestructura capaz de procesar pagos internacionales en momentos de alta demanda.

“El comportamiento de los turistas extranjeros en la Ciudad de México durante el fin de semana del partido refleja una fuerte disposición a gastar en categorías de alto valor, especialmente en hotelería y ropa deportiva”, afirmó.

La directiva añadió que “para las empresas, contar con la infraestructura para aceptar métodos de pago internacionales y gestionar los picos de demanda es esencial para brindar una experiencia consistente al cliente”.