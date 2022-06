Elon Musk se burló de una inversión de Warren Buffett y le salió mal: de cuánto fue la ganancia millonaria

Elon Musk y Warren Buffett son dos de las personas más seguidas por el mercado financiero debido a la lógica detrás de sus decisiones y la influencia que estas tienen en las expectativas tanto de pequeños como grandes inversores.

La automotriz china de vehículos eléctricos BYD es la compañía que años atrás terminó por graficar las diferencias en las apreciaciones bursátiles entre el director general de Tesla y el mítico inversor de Berkshire Hathaway.

En los albores del 2011, Elon Musk se rió a carcajadas de BYD luego de haberse conocido que Berkshire invirtiera en la compañía china de vehículos eléctricos. Sin embargo, los resultados le dieron la razón al Oráculo de Omaha, apodo atribuido a Buffett, ya que su sociedad financiera logró una ganancia de casi 40 veces su apuesta hasta ahora.

WARREN BUFFETT LE GANÓ A ELON MUSK: DE CUÁNTO FUE LA EXITOSA APUESTA

En 2008, la empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, compró 225.000.000 de acciones de BYD por u$s 232.000.000.



En aquel entonces, el líder de Tesla, una de las diez compañías mejor valuadas del mundo actualmente, preguntó burlonamente en una entrevista: "¿Viste su coche? No creo que tengan un gran producto. No creo que sea particularmente atractivo, la tecnología no es muy fuerte".

La automotriz china BYD.

"BYD ha desafiado claramente las expectativas del CEO de Tesla. Sus ingresos se multiplicaron casi por 10 hasta los 211.000 millones de yuanes chinos (u$s 32.000 millones) entre 2008 y 2021 , lo que ayudó a triplicar sus ingresos netos a 3000 millones de yuanes (u$s 450 millones) el año pasado", marcó Business Insider.

Además, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos de la compañía se dispararon un 250 % a un récord de 114.000 unidades en mayo , elevando sus ventas a más de los 2 millones. Tesla, por otro lado, produjo y entregó más de 300.000 vehículos en el último trimestre, generando u$s 54.000 millones .

BYD: CUÁNTO GANÓ BERKSHIRE HATHAWAY

La inversión por más de 200 millones de dólares y la multiplicación por 40 de los papeles de BYD aumentó a 7,7% (casi u$s 10.000 millones) su participación entre todos los activos de Berkshire. Su capitalización de mercado actual es de 138.000 millones de dólares.

Las acciones BYD subieron sustancialmente semanas atrás después de que un alto ejecutivo dijera durante una entrevista con los medios estatales chinos que la compañía suministrará baterías a Tesla "muy pronto". BYD publicó un documento donde anuncia que se encuentra trabajando en la extracción de litio, materia prima esencial para la fabricación de baterías de autos eléctricos.

El CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Shenzhen Chengxin Lithium Group, un desarrollador chino de materiales de litio, anunció en marzo que planeaba recaudar hasta u$s 471.000.000 al presentar a BYD como inversor estratégico a través de una emisión de acciones específica.

Tras esta emisión, ambas empresas desarrollaron y adquirieron conjuntamente los recursos de litio. Chengxin Lithium produce y vende estos materiales utilizados para la generación de nueva energía, y sus productos principales son concentrado de litio, carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y litio.

Lo interesante es que la empresa opera en Argentina, ya que Lithium Chile tiene 23.300 hectáreas en Argentina.