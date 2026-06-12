La empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, hizo un debut histórico este viernes en el mercado Nasdaq bajo el ticker “SPCX”. En la que ya se consolidó como la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, la compañía logró levantar u$s 75,000 millones, atrayendo una demanda masiva por parte de inversores institucionales y minoristas que superó los 250,000 millones de dólares.

Con esta cifra, el estreno de SpaceX pulverizó el récord previo que ostentaba la petrolera estatal Saudi Aramco, que en 2019 recaudó u$s 29,000 millones.

Las acciones de la compañía salieron al mercado con un precio de salida de u$s 135 por unidad, pero la euforia de los inversionistas provocó un salto inmediato de doble dígito en su primer día de cotización, impulsando el valor de los títulos por encima de los u$s 150. Esto catapultó la valoración total de SpaceX por encima de los u$s 2 billones (trillions).

El primer “billonario” de la historia

Este hito financiero provocó una explosión sin precedentes en la fortuna personal de Elon Musk, quien posee más del 50% de la compañía. Según el índice en tiempo real de Forbes, la fortuna de Musk superó la barrera de las doce cifras, ubicándose en los u$s 1.1 billones (trillions), convirtiéndose oficialmente en la primera persona en la historia de la humanidad en alcanzar el estatus de “trillonario” en inglés (billonario en el sistema numérico en español). Por su parte, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg ya sitúa su patrimonio en u$s 971,000 millones, registrando un aumento en un solo día de casi u$s 275,000 millones.

Con este salto, Musk se distancia por completo del resto de los hombres más ricos del planeta, superando por más de u$s 600,000 millones a sus competidores más cercanos en los índices tecnológicos, como Larry Page, Sergey Brin y el propio Jeff Bezos.

SpaceX, fundada en 2002, nació con el objetivo de revivir la carrera espacial desde la iniciativa privada. Tras consolidar su red de satélites Starlink y fusionarse a inicios de año con su firma de inteligencia artificial xAI, el capital masivo levantado en Wall Street se destinará a financiar la visión última de Musk: acelerar los planes para establecer una base permanente en la Luna y, eventualmente, iniciar la colonización de Marte.

Astronomía y astrología

Elon Musk también estaría cumpliendo otro objetivo, hacer coincidir la oferta pública inicial de SpaceX con una rara alineación planetaria y su cumpleaños, ya que el hombre más rico del mundo busca una fecha auspiciosa para lo que sería la mayor colocación en bolsa de la historia.

De acuerdo con el Financial Times, el fabricante de cohetes tiene como objetivo mediados de junio para su salida a bolsa, cuando Júpiter y Venus aparecerán muy cerca uno del otro, lo que se conoce como conjunción, por primera vez en más de tres años, según cinco personas familiarizadas con el asunto.