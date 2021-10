Elon Musk es el hombre más rico del mundo: ya tiene más que Bill Gates y Warren Buffett juntos

El ranking de Bloomberg donde se califican a las personas más ricas del mundo generó una sorpresa inesperada al revelar que Elon Musk -actual primer puesto de la lista y dueño de empresas como Tesla o SpaceX- tiene una fortuna neta total que es mayor que el patrimonio de Bill Gates y Warren Buffett juntos.

Sucede que los u$s 230.000 millones de patrimonio que tiene Musk según el Índice de multimillonarios de Bloomberg permiten que supere ampliamente a Gates -que ocupa el cuarto lugar con u$s130.000 millones- y Buffett -actual número 10 de la lista con u$s 102.000 millones-.

La sorpresa es especialmente llamativa debido a que tanto Gates como Buffet ocuparon el primer puesto de esta lista en el pasado, pero vieron caer su posición en la lista a sus grandes actos de filantropía -cosa que se le critica especialmente a Musk debido a que no realiza este tipo de acciones-.

Pero la verdadera razón para el aumento de la fortuna de Musk está en el hecho de que ha sumado más de u$s 60.000 millones gracias al sólido desempeño de las acciones de Tesla, mientras que una reciente venta de acciones de SpaceX - la cual valoró a la compañía en u$s 100.000 millones - le habría permitir ingresar u$s 11.000 millones a su patrimonio neto.

Elon Musk es el hombre más rico del mundo.

LA RIVALIDAD CON BEZOS

Pero esta nueva clasificación como el "Hombre más rico del mundo" también puede ser visto como un nuevo choque entre Musk y Jeff Bezos, que ocupó este puesto entre el 2020 y 2017, en lo que ya es una rivalidad de varios meses que tienen los dos hombres con las fortunas más grandes del mundo.

La misma comenzó cuando la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos comunicó que estaba en etapa de aprobación el nuevo permiso para la distancia de órbita para los satélites Starlink de SpaceX.

Esto generó enojo por parte de Bezos ya que, según él, este nuevo permiso entorpecerá el proyecto de sus satélites, el cual todavía no comenzó. La respuesta de Musk fue realizada por medio de un periodista estadounidense del medio CNBC, donde aseguró que " no obstaculizan a los satélites de Amazon porque están, en el mejor de los casos, a varios años de operar ".