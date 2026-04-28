La carrera por la Inteligencia Artificial está en un momento crítico. El juicio en el que se enfrentarán Elon Musk y Sam Altman, las principales figuras dentro del panorama tecnológico actual inició el lunes 27 de abril en el tribunal federal de Oakland. En este proceso judicial, el cofundador de Tesla, SpaceX y xAI acusa a Altman de incumplimiento del contrato y enriquecimiento injusto. Esto no solo apunta al CEO de OpenAI, sino también a Microsoft por ser su principal socio. Elon Musk acusa a Sam Altman y a sus socios de engañarlo para apoyar económicamente a la fundación OpenAI, que en un inicio nació como una empresa sin ánimo de lucro y que debía haberse mantenido con esa estructura. En otras palabras, se lo acusa de estafar a Musk. Por su lado, OpenAi calificó a la demanda como un un intento “infundado y motivado por la envidia” para obstaculizar a un competidor directo. Elon Musk aportó cerca de 45 millones de dólares para el lanzamiento de OpenAI en 2015. No obstante, dos años más tarde la relación entre ambos empresarios se deterioraría por la dificultad que encontró Altman para alcanzar los objetivos propuestos. Por ello, en 2018 Musk se retiraría de la junta directiva y dejaría de aportar. No obstante, en 2019 OpenAI deja de ser una organización sin ánimo de lucro para ser una estructura de beneficio limitado y en 2025 la empresa tuvo la aprobación de los reguladores de Estados Unidos para reestructurar su negocio en una corporación con fines de lucro. Una de las peticiones de la demanda civil es que OpenAI le pague 150.000 millones de dólares al magnate sudafricano, además de regresar a la estructura de organización sin fines de lucro que adoptó originalmente. Por otro lado, Elon Musk también solicita la destitución de Sam Altman, quien ya había salido de OpenAI en 2023 para ser reincorporado tan solo un mes más tarde. Por ahora, el lunes se seleccionó al jurado. El proceso lo dirigirá la jueza Yvonne Gonzáles Rogers, que se opuso a la solicitud de OpenAI para desestimar el caso.