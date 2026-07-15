Este emocionante encuentro de semifinales se llevará a cabo hoy a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Atlanta.

La selección de Inglaterra y la Argentina se encuentran nuevamente en una etapa decisiva del torneo, evocando los legendarios recuerdos de la Copa del Mundo de 1986, donde Diego Maradona se convirtió en la figura estelar.

Ambos equipos han llegado a esta instancia tras superar grandes desafíos en los cuartos de final. Inglaterra logró una victoria ajustada por 2-1 ante Noruega, un equipo que había sorprendido al eliminar a Brasil, mientras que Argentina salió triunfante 3-2 en un difícil partido contra Suiza.

El camino de Inglaterra

La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, alcanza su cuarta semifinal mundialista con el sueño de conseguir su segundo título del mundo, 60 años después de su consagración en 1966 como locales.

Inglaterra se presenta como uno de los equipos invictos, habiendo conseguido cuatro triunfos y un empate hasta el momento, después de superar a República Democrática del Congo y al anfitrión México en las etapas anteriores. Su rendimiento incluye destacadas victorias sobre Croacia (4-2) y Panamá (2-0).

La reciente victoria contra Noruega ha sido crucial, ya que representa la primera vez desde 1966 que consiguen cuatro triunfos consecutivos en un Mundial.

El trayecto de Argentina

Por su parte, Argentina celebra su sexta presencia en semifinales y busca alcanzar la final por segundo torneo consecutivo. En la última edición Qatar 2022, la albiceleste se coronó campeón tras vencer a Francia, y este año esperan defender su título con gran convicción.

Bajo el liderazgo de Lionel Scaloni, Argentina ha mostrado un desempeño excepcional hasta ahora, con pleno de victorias en sus enfrentamientos: 3-0 ante Argelia, 2-0 contra Austria y 3-1 frente a Jordania en la fase de grupos. En las eliminatorias, triunfaron 3-2 tanto contra Cabo Verde como contra Egipto.

La selección argentina tiene un impresionante récord de 12 partidos seguidos anotando al menos dos goles en Mundiales, superando así una marca histórica de Uruguay.

Rivalidad histórica

Este partido será el sexto enfrentamiento entre ambos equipos en Copas del Mundo, continuando una historia rica en momentos inolvidables y rivalidad deportiva.

El árbitro designado para este crucial encuentro es Ismail Elfath.

Resultados anteriores de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

Resultados anteriores de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Horarios según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

México (Honduras, El Salvador, Nicaragua): 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas