En esta noticia Qué puede pasar con Inviolabilidad

Con el Mundial de cortina espesa que tapa la política, el Gobierno nacional acelera en el Senado para aprobar las últimas leyes antes de que comience el receso de invierno. Desde el Ejecutivo fueron advertidos por los aliados que, en la segunda parte del año, con la agenda electoral ya a la orden del día, será más complicado que el Congreso logre sus objetivos. Qué puede pasar con Propiedad Privada y con Zonas Frías.

Luego de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, Diego Santilli reanudó la discusión por las reformas en el Senado. En este sentido, además de los acuerdos con gobernadores para la Reforma Política, el oficialismo pretende finalizar con la aprobación de una iniciativa que Federico Stuzenegger considera clave para la inversión extranjera.

El Senado sesionará este jueves 16 de julio desde las 12 con un temario que quedó definido tras la reunión de Labor Parlamentaria.

El eje principal será el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo, que introduce un nuevo régimen para agilizar los desalojos y modifica aspectos vinculados a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Además, la Cámara alta buscará aprobar más de 30 pliegos correspondientes a jueces, conjueces y otros funcionarios del Poder Judicial que ya cuentan con dictamen de comisión. También fueron incorporados al orden del día varios pliegos diplomáticos, que el oficialismo aspira a sancionar antes del receso invernal.

En cambio, otros proyectos que venían siendo impulsados por el Gobierno quedaron postergados para la sesión prevista para el 6 de agosto. Entre ellos figuran la denominada Ley Hojarasca, la iniciativa sobre Falsas Denuncias y la reforma de la Ley de Salud Mental, que aún no reunió las condiciones para llegar al recinto.

Asimismo, si bien el gobierno nacional busca la sanción de la ley que modifica el Régimen de Zonas Frías, la iniciativa está paralizada en el Senado por falta de acuerdo con los gobernadores.

“Está muy frío” , admitió una voz de los aliados en el Senado en diálogo con este medio y descartó que se pueda incluir en el temario de este jueves.

Según contaron fuentes provinciales a este medio, el acuerdo que habrían alcanzado con Diego Santilli es que el proyecto se trate y se apruebe, pero para el siguiente invierno. Es decir, Milei no tendría la reducción de subsidios este año, dada la profundidad del ajuste en las provincias.

Qué puede pasar con Inviolabilidad

Tanto los aliados como el oficialismo confían en que están cerrados los votos para aprobar el nuevo régimen de la tierra.

El punto sobre la venta de tierra a extranjeros en zona de fronteras fue la razón puntual por la cual este proyecto no contó con su media sanción en el Senado. Asimismo, el escándalo Adorni colaboró para mantenerlo congelado hasta este jueves.

Según comentaron fuentes parlamentarias a este medio, el proyecto sufriría algunas modificaciones en el recinto, para poder obtener el voto de los aliados. Esto lo confirmaron fuentes allegadas al oficialismo en diálogo con El Cronista.

Son los artículos que tratan específicamente la cuestión de la Ley de Tierras y la posibilidad de compra de particulares extranjeros y las restricciones para Estados extranjeros .

En este sentido, desde el oficialismo estarían negociando un límite de cantidad de tierras que los extranjeros podrían comprar. “Están tirando números y no está cerrada la cantidad kilómetros que tendrá como límite”, afirmó una voz interna en el bloque libertario a El Cronista.

Además, habrían agregado un paso clave, para la compra de tierras por parte de extranjeros la solicitud debería pasar por el Congreso Nacional.

Sin embargo, la iniciativa todavía no está cerrada, desde los aliados todavía no tienen un número concreto de kilómetros. Aun así, los votos si están.