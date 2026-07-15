Los libertarios hacen un nuevo intento por aprobar la Ley de Tierras pero se resigna con la modificación de Zona Fría
El oficialismo confía en aprobar el proyecto antes del receso, pero negocia cambios sobre la compra de tierras por extranjeros para asegurar el apoyo de los aliados. Mientras tanto, la reforma de Zona Fría quedó frenada por falta de acuerdo con los gobernadores.
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