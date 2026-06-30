Cuando queremos conocer qué fue lo que más despertó la atención de los internautas durante la última semana, nos encontramos con la expectativa de los octavos de final del Mundial 2026 y una triste noticia del mundo del espectáculo.

En Argentina, la atención de la gente se dividió entre seguir los partidos en vivo, sacar cuentas con el cuadro de clasificados y confirmar qué se sabía sobre el fallecimiento de una célebre conductora y ese combo de intereses quedó registrado de manera directa en el buscador más usado en el país. Veamos qué encontramos.

A través de Google Trends, la plataforma gratuita que registra el pulso de los intereses del país en tiempo real, quedaron expuestos los temas que acapararon la atención durante los últimos siete días.

Las métricas reflejan un claro ganador en la agenda: el interés por el cruce entre Paraguay y Alemania en el Mundial 2026, que logró romper la barrera del millón de consultas.

El Top de lo más buscado en la semana

El panel ordenado por volumen de consultas muestra cómo se distribuyó la atención de los usuarios.

Paraguay vs Alemania (1M+ búsquedas)

El cruce lideró de forma absoluta el podio tras registrar una aceleración del +1.000% desde el día de ayer, consolidándose como el gran fenómeno de interés de la jornada .

El desglose incluye términos asociados como “alemania paraguay” y “paraguay alemania”. Pero más adelante veremos el detalle acerca de lo que más impactó al público futbolero.

Países Bajos - Marruecos (500K+ búsquedas)

Iniciado hace apenas 13 horas, este duelo clave por las llaves eliminatorias del Mundial despertó un interés masivo, clavando un crecimiento del +1.000% (image_64bb97.png).

Ernestina Pais (500K+ búsquedas)

Fue la gran irrupción extrafutbolística de la semana. La tendencia escaló hace tres días con una aceleración del +1.000%, impulsada por consultas asociadas como “ernestina pais accidente”, “federica pais” y “alejandro guyot”.

Brasil - Japón (500K+ búsquedas)

Otro encuentro de la Copa del Mundo que capturó las pantallas locales. Explotó hace 21 horas con un alza del +1.000%.

Llaves Mundial 2026 (500K+ búsquedas)

Con la fase de grupos cerrada, la necesidad de los argentinos por armar el cuadro de cara a las eliminatorias directas se disparó hace 5 días, acumulando un crecimiento del +400% con consultas sobre el “cuadro de partidos de la copa mundial de...”.

Jordania - Argentina (500K+ búsquedas)

Un partido que generó un pico de tráfico fulminante hace dos días (con una duración de actividad concentrada de 2 días y 10 horas) y un crecimiento del +1.000%.

Tabla de posiciones de la copa mundial de la FIFA... (500K+ búsquedas)

La consulta utilitaria por excelencia para saber quién se quedaba afuera y quién avanzaba. Registró su pico hace 6 días (manteniéndose activa por casi 6 días enteros) con búsquedas complementarias como “fixture mundial 2026” y “mundial ayer”.

Google Trends: gráficos que hablan

Al revisar las curvas de Interés a lo largo del tiempo provistas por la plataforma, se puede observar un comportamiento muy marcado en la conducta de los usuarios.

Por un lado, las consultas de partidos específicos como Paraguay vs. Alemania, Países Bajos - Marruecos o Brasil - Japón muestran un comportamiento de “aguja”: líneas completamente chatas que sufren un shock eléctrico y un salto vertical abrupto en cuestión de horas , para luego caer con la misma velocidad una vez que el árbitro pita el final.

Este fenómeno suele coincidir con la previa y el desenlace de los partidos.

Lo mismo sucedió con el fallecimiento de la conductora Ernestina Pais, concentrado en un único pico de alto impacto que coincide con el momento en el que se conoció la noticia y distintos portales publicaron distintas historias sobre ella.

Por el otro, las búsquedas de consulta constante como las Llaves del Mundial o la Tabla de posiciones muestran curvas mucho más orgánicas, con valles y picos repetidos a lo largo de los días.

¿Qué pasó con Paraguay vs. Alemania? las consultas relacionadas al batacazo

El volumen millonario alcanzado por el partido de la selección albirroja no respondió únicamente al interés por el fixture general.

El mundo del fútbol presenció una de las páginas más memorables de la Copa del Mundo tras concretarse la histórica eliminación de la tetracampeona Alemania en manos del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro .

Al desglosar las Consultas relacionadas asociadas al encuentro en su pestaña de mayor crecimiento (“Rising”), queda claro que la dramática definición empujó a los usuarios a volcarse masivamente al buscador:

Penales Alemania - Paraguay

Se consolidó en el puesto número uno registrando la etiqueta de “Breakout”. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, la agonía de la tanda de los doce pasos paralizó las búsquedas.

Orlando Gill

El nombre del arquero paraguayo entró directamente en la categoría de “Breakout”.

Su actuación consagratoria, conteniendo los remates clave de los futbolistas teutones, lo convirtió en el héroe indiscutido de la hazaña y en el personaje más buscado para conocer sus datos de perfil.

A qué hora juega Alemania vs Paraguay y Alemania vs Paraguay donde verlo

Ambas consultas operaron también como “Breakout”, reflejando la enorme masa de usuarios que intentaron seguir el minuto a minuto de un cruce que terminó quebrando la lógica deportiva del torneo.