Andrea Herranz tiene 26 años y decidió dejar España para instalarse en Helsinki, donde comenzó a trabajar como profesora de educación infantil. Su experiencia en Finlandia se difundió a través de las redes sociales, donde contó cómo son sus condiciones laborales y cuánto dinero destina cada mes a los principales gastos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato es la posibilidad de acceder a un contrato indefinido desde el comienzo. En su caso, además, el municipio de Helsinki ofrece asistencia para facilitar la llegada de docentes extranjeros, desde la búsqueda de vivienda hasta determinados trámites necesarios para instalarse en el país.

El municipio de Helsinki ofrece asistencia para facilitar la llegada de docentes extranjeros

La experiencia de Herranz se volvió viral en TikTok y puso el foco sobre una política que Helsinki mantiene para incorporar docentes provenientes de otros países. La iniciativa busca responder a la necesidad de cubrir puestos en las escuelas públicas de la capital finlandesa.

Cuánto gana una profesora en Finlandia

Herranz detalló en sus redes sociales cuál es su situación económica desde que comenzó a trabajar en Helsinki. Según explicó, cobra 2800 euros brutos por mes, una suma que después de los descuentos queda en 2200 euros netos.

La docente también precisó cuánto destina de ese ingreso a los gastos cotidianos.

“El salario es de 2800 euros brutos, que queda en 2200 netos, gasto 735 en alquiler, 55 de transporte y 230 de comida al mes”, explicó.

Además del salario, el esquema laboral contempla beneficios adicionales. Entre ellos figura un bono anual de 550 euros que puede utilizarse para actividades vinculadas con la cultura, el deporte y el bienestar.

De acuerdo con la información difundida sobre el programa, los contratos para docentes extranjeros son indefinidos y de tiempo completo. El salario bruto de referencia ronda los 3200 euros mensuales, aunque la remuneración final puede variar según la experiencia y la trayectoria profesional.

Cómo ayuda Helsinki a los docentes que llegan desde el extranjero

La propuesta no se limita a las condiciones salariales. Para quienes llegan desde otro país, el Ayuntamiento de Helsinki también brinda asistencia durante el proceso de instalación.

Herranz señaló que el municipio ayuda con distintos trámites, entre ellos el reconocimiento de títulos, la apertura de una cuenta bancaria y la búsqueda de vivienda. En este último punto, la ciudad cuenta con una ventaja particular: el Ayuntamiento es uno de los principales propietarios de inmuebles de Helsinki.

El acompañamiento también alcanza al idioma. Los docentes pueden acceder a clases de finés antes de comenzar a trabajar y durante los primeros meses de actividad, con el objetivo de facilitar su adaptación.

A su vez, la Red EURES de la Comisión Europea ofrece información y orientación relacionada con la movilidad laboral, el reconocimiento de títulos y las condiciones de vida en los distintos países europeos.

Qué hay que estudiar para trabajar como docente

Para acceder a estos puestos, uno de los requisitos señalados es contar con el Grado en Magisterio de Educación Infantil obtenido en la Unión Europea.

El reconocimiento de este título universitario oficial se encuentra contemplado por la normativa comunitaria, por lo que no sería necesario realizar créditos adicionales para su validación en este marco.

Más allá de los aspectos económicos, otro de los motivos que aparecen en los testimonios de docentes que trabajan en Finlandia está relacionado con la organización de las aulas y el modelo educativo.

Entre las características destacadas aparecen los grupos reducidos de alumnos, el aprendizaje a través del juego, el contacto con la naturaleza y una mayor autonomía para que los profesores desarrollen su tarea.

La experiencia de Andrea Herranz en Helsinki

Para Herranz, el cambio representó una modificación importante respecto de la situación que atravesaba en España antes de emigrar.

“Hace unos años estaba frustrada en España buscando trabajo y ahora esta es mi vida”, resumió la docente.

Su testimonio puso el foco en una alternativa laboral que también atrae a otros profesionales de la educación.

La posibilidad de contar con un contrato indefinido, un salario en euros y acompañamiento para resolver cuestiones vinculadas con la vivienda, los trámites y el idioma son algunos de los elementos que aparecen en la propuesta de Helsinki para captar docentes extranjeros.