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Ante un escenario de dólar calmo y de compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA), los analistas volvieron a modificar sus proyecciones sobre el tipo de cambio para fines de año.

El reporte de FocusEconomics de septiembre, que reúne las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, muestra a cuánto estará el dólar en 2026 y 2027 en Argentina.

El documento, al que tuvo acceso El Cronista, presenta un ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento, un repunte en las expectativas inflacionarias respecto de la medición anterior y un cambio en las proyecciones sobre el tipo de cambio.

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Los analistas consultados recordaron que el Banco Central (BCRA) permite que “el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada, para evitar una apreciación en términos reales”.

En este sentido, señalaron que el 4 de septiembre, fecha de confección del informe, el peso cotizaba a $ 1507,2 por dólar, registrando una depreciación mensual del 0,7%.

Por su parte, la cotización en el mercado paralelo se situaba en $ 1540,00 por dólar en esa misma fecha, mostrando una apreciación mensual del 0,3%.

Dólar: qué anticipan más de 40 consultoras y bancos para fines de 2026

Según el consenso de los analistas, “se prevé que ambas cotizaciones sigan debilitándose hacia finales de 2026″.

Los panelistas de FocusEconomics estimaron en septiembre que el dólar cerrará a $ 1645,2 en 2026 y a $ 1979,9 en 2027. El mes pasado, la proyección había sido de $ 1648,1 y $ 1968,7, respectivamente.

A continuación, una por una, la proyección sobre el tipo de cambio oficial en 2026 de más de 40 bancos y consultoras:

ConsultoraTipo de cambio 2026
4intelligence$ 1569
ABECEB$ 1611
Aldazabal$ 1658
Analytica Consultora$ 1618
Aurum Valores$ 1650
Balanz Capital$ 1658
Banco de Galicia$ 1623
Banco Hipotecario$ 1625
Banco Supervielle$ 1730
Barclays Capital$ 1335
BBVA Research$ 1645
C&T Asesores$ 1640
Capital Economics$ 1550
Citigroup Global Mkts$ 1676
Credicorp Capital$ 1640
Deloitte Econosignal$ 1650
E2 Economia$ 1650
Eco Go$ 1659
Ecolatina$ 1700
Econométrica$ 1587
Econviews$ 1700
EIU$ 1686
EMFI$ 1541
Empiria Consultores$ 1711
Equilibra$ 1670
FIEL$ 1629
Fitch Ratings$ 1668
Fitch Solutions$ 1700
FMyA$ 1675
Invecq Consulting$ 1750
Itaú Unibanco$ 1600
JPMorgan$ 1575
LCG$ 1740
MAP$ 1726
MAPFRE Economics$ 1658
Moody’s Analytics$ 1576
OJF & Asociados$ 1683
Oxford Economics$ 1658
Pantheon Macroeconomics$ 1850
Pezco Economics$ 1502
Quantum Finanzas$ 1612
Romano Group$ 1601
S&P Global Ratings$ 1700
Santander$ 1700
Standard Chartered$ 1591
UBS$ 1700
VDC Consultora$ 1647

Las estimaciones muestran una amplia dispersión entre los analistas.

La proyección más conservadora para 2026 es de Barclays Capital, con $ 1335 por dólar, mientras que la más elevada corresponde a Pantheon Macroeconomics, que anticipa $ 1850.

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Nueva proyección para el dólar: los números que definen los próximos meses

Por su parte, los economistas que participaron de una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) también ajustaron sus proyecciones de cara a los últimos meses de 2026.

La mediana de las respuestas indicó que, a fines de 2026, el dólar oficial minorista se ubicará en $ 1641, lo que representa una baja de $ 40 respecto de la EMEC publicada a comienzos de agosto.

Por su parte, estimaron que el dólar blue llegará a $ 1680 al término de este año, lo que equivale a una reducción de $ 20 respecto del último relevamiento.