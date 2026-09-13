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Ante un escenario de dólar calmo y de compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA), los analistas volvieron a modificar sus proyecciones sobre el tipo de cambio para fines de año.
El reporte de FocusEconomics de septiembre, que reúne las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, muestra a cuánto estará el dólar en 2026 y 2027 en Argentina.
El documento, al que tuvo acceso El Cronista, presenta un ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento, un repunte en las expectativas inflacionarias respecto de la medición anterior y un cambio en las proyecciones sobre el tipo de cambio.
Los analistas consultados recordaron que el Banco Central (BCRA) permite que “el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada, para evitar una apreciación en términos reales”.
En este sentido, señalaron que el 4 de septiembre, fecha de confección del informe, el peso cotizaba a $ 1507,2 por dólar, registrando una depreciación mensual del 0,7%.
Por su parte, la cotización en el mercado paralelo se situaba en $ 1540,00 por dólar en esa misma fecha, mostrando una apreciación mensual del 0,3%.
Dólar: qué anticipan más de 40 consultoras y bancos para fines de 2026
Según el consenso de los analistas, “se prevé que ambas cotizaciones sigan debilitándose hacia finales de 2026″.
Los panelistas de FocusEconomics estimaron en septiembre que el dólar cerrará a $ 1645,2 en 2026 y a $ 1979,9 en 2027. El mes pasado, la proyección había sido de $ 1648,1 y $ 1968,7, respectivamente.
A continuación, una por una, la proyección sobre el tipo de cambio oficial en 2026 de más de 40 bancos y consultoras:
|Consultora
|Tipo de cambio 2026
|4intelligence
|$ 1569
|ABECEB
|$ 1611
|Aldazabal
|$ 1658
|Analytica Consultora
|$ 1618
|Aurum Valores
|$ 1650
|Balanz Capital
|$ 1658
|Banco de Galicia
|$ 1623
|Banco Hipotecario
|$ 1625
|Banco Supervielle
|$ 1730
|Barclays Capital
|$ 1335
|BBVA Research
|$ 1645
|C&T Asesores
|$ 1640
|Capital Economics
|$ 1550
|Citigroup Global Mkts
|$ 1676
|Credicorp Capital
|$ 1640
|Deloitte Econosignal
|$ 1650
|E2 Economia
|$ 1650
|Eco Go
|$ 1659
|Ecolatina
|$ 1700
|Econométrica
|$ 1587
|Econviews
|$ 1700
|EIU
|$ 1686
|EMFI
|$ 1541
|Empiria Consultores
|$ 1711
|Equilibra
|$ 1670
|FIEL
|$ 1629
|Fitch Ratings
|$ 1668
|Fitch Solutions
|$ 1700
|FMyA
|$ 1675
|Invecq Consulting
|$ 1750
|Itaú Unibanco
|$ 1600
|JPMorgan
|$ 1575
|LCG
|$ 1740
|MAP
|$ 1726
|MAPFRE Economics
|$ 1658
|Moody’s Analytics
|$ 1576
|OJF & Asociados
|$ 1683
|Oxford Economics
|$ 1658
|Pantheon Macroeconomics
|$ 1850
|Pezco Economics
|$ 1502
|Quantum Finanzas
|$ 1612
|Romano Group
|$ 1601
|S&P Global Ratings
|$ 1700
|Santander
|$ 1700
|Standard Chartered
|$ 1591
|UBS
|$ 1700
|VDC Consultora
|$ 1647
Las estimaciones muestran una amplia dispersión entre los analistas.
La proyección más conservadora para 2026 es de Barclays Capital, con $ 1335 por dólar, mientras que la más elevada corresponde a Pantheon Macroeconomics, que anticipa $ 1850.
Nueva proyección para el dólar: los números que definen los próximos meses
Por su parte, los economistas que participaron de una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) también ajustaron sus proyecciones de cara a los últimos meses de 2026.
La mediana de las respuestas indicó que, a fines de 2026, el dólar oficial minorista se ubicará en $ 1641, lo que representa una baja de $ 40 respecto de la EMEC publicada a comienzos de agosto.
Por su parte, estimaron que el dólar blue llegará a $ 1680 al término de este año, lo que equivale a una reducción de $ 20 respecto del último relevamiento.