En esta noticia Qué le falta al Merval para crecer “si o sí”, según un reconocido grupo financiero

Tras una fuerte corrección en los primeros meses del año, las principales empresas de la Bolsa porteña ya recuperaron cerca de u$s 8900 millones de valor de mercado (marketcap) desde marzo.

El rebote, tal como consignó El Cronista, alcanzó a la mayoría de las compañías del panel líder, pero estuvo altamente concentrado: para ilustrar, una sola petrolera explicó por sí sola alrededor del 70% de la mejora.

En este sentido, pese a la recuperación, los analistas advierten que el Merval continúa “atrapado” en un rango lateral que lo limita. Así lo explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones del grupo financiero Mills Capital .

“El índice está todavía en niveles relativamente bajos y se viene moviendo dentro de un rango, aproximadamente entre u$s 2000 y u$s 2250”, señaló en su último informe de mercado.

La referencia más cercana que planteó el analista es el máximo alcanzado en 2025, cuando el índice se situó en u$s 2343 el 7 de enero. Desde entonces, según Botto, este no logra recuperarse.

El especialista indicó que, por ahora, “más que una tendencia alcista definida, hay una dinámica de lateralización”. Este movimiento restringido obedece a una causa estructural fundamental, según Botto: “Al Merval todavía le falta una mejora más generalizada del nivel de actividad”.

Caen las acciones argentinas (ilustración propia El Cronista)

En este sentido, el analista de Mills Capital advirtió que la magra recuperación económica que registra Argentina resulta insuficiente en alcance y dispersa en distribución sectorial para ver un verdadero rebote del Merval.

Así, mientras las empresas orientadas al petróleo encuentran impulso en el contexto internacional, aquellas compañías concentradas en el mercado interno revelan un desempeño notoriamente más débil .

Dado que, como señala Botto, “la recuperación de la actividad sigue siendo heterogénea”, hoy el índice refleja esta dicotomía con una concentración en dos sectores clave (bancos y energéticas), cada uno con dinámicas particulares.

“Las energéticas son sensibles a la evolución del precio del petróleo, por lo que pueden tener movimientos importantes en función del contexto internacional”, explicó.

Por el lado de los bancos, en cambio, señaló que estos están vinculados a factores como “la evolución del crédito, la mora, el nivel de actividad y la deuda soberana en pesos” , explicó.

Qué le falta al Merval para crecer “si o sí”, según un reconocido grupo financiero

Por ello, la salida de esta lateralización requiere la convergencia simultánea de múltiples factores. “Si mejora el nivel de actividad y se reactiva el crédito, podríamos ver un repunte más consistente del Merval ”, consideró el especialista.

Dejando de lado el factor político de cara al año electoral, a eso habría que sumarle “un escenario de mayor paz geopolítica que permita estabilizar el precio del petróleo”.

“En definitiva, todavía tienen que darse varias condiciones simultáneamente para que el equity argentino entre en una fase de recuperación definitiva”, advirtió Botto sobre el complejo escenario que mezcla conflicto internacional, elecciones 2027 y actividad estancada.