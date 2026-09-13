El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este domingo, 13 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los criptomonedas más destacados:

El Bitcoin es una de las monedas digitales más comercializadas.

El Bitcoin ha experimentado una ligera caída del 0.75% en las últimas 24 horas, cotizando actualmente a 76,780.44 dólares y 123,048,333.14 pesos argentinos. A pesar de esta reciente disminución, su precio sigue estando por encima de umbrales clave y muestra una rentabilidad robusta en el largo plazo, reflejando su posición dominante en el mercado de criptomonedas.

Por su parte, Ethereum también ha visto una caída más significativa del 2.19% en las últimas 24 horas, estableciendo su cotización en 2,480.52 dólares y 3,975,281.35 pesos argentinos. A pesar de este retroceso, la criptomoneda sigue siendo popular entre los inversores y su tecnología subyacente continúa atrayendo interés y desarrollo dentro del ecosistema blockchain.