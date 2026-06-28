En esta noticia Superávit récord y alivio en las reservas

La suba del dólar en el tramo final de junio, empujada por el cobro del aguinaldo y el vencimiento de bonos dólar linked a fin de mes, puso en pausa el veranito cambiario que reinó en la primera parte del año.

En los últimos días, el precio minorista encadenó varias ruedas consecutivas al alza y este viernes alcanzó los $ 1495 en el Banco Nación. En total, la cotización trepa así $ 65 en el sexto mes del año para superar el valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Hacia adelante, analistas coinciden en que las próximas semanas serán claves para definir la perspectiva del segundo semestre. Concretamente, la mirada del mercado estará puesta en la evolución del plan del BCRA para acumular reservas y el fin de la temporada alta de liquidación del agro, situaciones que, de una u otra manera, podrían acelerar el movimiento del dólar.

A pesar de esta combinación de factores, un informe privado señaló que existen fundamentos en el comercio exterior que pueden funcionar como amortiguador para el frente cambiario en lo que resta de 2026 .

Superávit récord y alivio en las reservas

La consultora Invecq proyectó que Argentina va a concluir 2026 con un superávit comercial récord de u$s 23.000 millones. El relevamiento, con datos en base al INDEC y a estimaciones propias, destacó que el saldo comercial de bienes fue superavitario en u$s 3.504 millones durante mayo.

Este resultado, producto de exportaciones por u$s 9.537 millones e importaciones por u$s 6.033 millones, marca una mejora notable respecto al mismo mes del año pasado ( u$s 2.897 millones por encima). El acumulado anual escaló así a los u$s 11.783 millones, casi u$s 10.000 millones por encima de 2025.

Si bien el número final se ubicaría en un nivel elevado en términos históricos, medido como porcentaje del PBI (3,3%) sigue lejos de los saldos de 2006-2009 —cuando promedió 5,1% anual—, y de los valores de 2019-2021, en contexto de recesión o pandemia.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Las ventas externas crecieron un 34,4% interanual en valor durante mayo, impulsadas tanto por mejores precios (13,9%) como por cantidades (18,1%). En este escenario, el rubro de Combustibles y Energía se destacó con un aumento del 167,1%, con volúmenes que crecieron 78,5% y precios que ascendieron 49,9%, como consecuencia del conflicto en Medio Oriente. Este sector explicó el 45% del incremento anual de las exportaciones totales del mes.

Por su parte, petróleo crudo fue el mayor subrubro del mes (u$s 1.172 millones), superando a cereales, que alcanzaron u$s 1.162 millones. El resto de los sectores también mostró expansión en cantidades frente a mayo de 2025.

Esta notable performance en materia de bienes es, precisamente, lo que llevaría tranquilidad al frente cambiario, según la consultora. “La abultada oferta de divisas por vía comercial —que se suma al dinamismo de las ON, la deuda provincial y los préstamos en dólares— explica gran parte de la calma del mercado de cambios", señaló Invecq.

Según la firma, este fenómeno se traducirá en una reducción del déficit de cuenta corriente: pasaría de un -1,1% del PBI en 2025 a tan solo un -0,5% en 2026.

Qué va a pasar con la demanda privada de cara a las elecciones

Por último, y respecto a la demanda privada para atesoramiento, que se mantiene en niveles elevados, el documento estimó un promedio mensual de compras de u$s 1.700 millones desde diciembre, con una aceleración en abril que subió la cifra a u$s 2.200 millones.

La consultora concluyó que este movimiento podría incrementarse “a medida que se acerquen las elecciones”.