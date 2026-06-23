La Ley de Inocencia Fiscal permite que quienes tienen ahorros en efectivo sin declarar puedan usarlos en bienes registrables. Pero, hay que tener en cuenta que el régimen tiene condiciones precisas que, si no se cumplen, dejan al contribuyente más expuesto que antes de haberse anotado. Ante la nueva normativa puesta en marcha en 2026, la compra de vehículos fue la operación que más consultas generó desde que se reglamentó el régimen.

Lo primero que hay que tener claro, para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias es la distinción entre dinero negro y dinero ilícito. El régimen obviamente cubre el primero, es decir, ingresos de actividades lícitas que no tributaron. No cubre el segundo, es decir, fondos provenientes de actividades ilícitas. En esos casos interviene la la Unidad de Información Financiera, la cual mantiene todas sus facultades de investigación con independencia del régimen tributario del contribuyente.

El paso a paso para adherirse y presentar

La Ley 27.799, vigente desde el 2 de enero de 2026 y reglamentada por el Decreto 93/2026 el 8 de febrero, crea el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. Su beneficio central es el tapón fiscal, el cual consisten en un blindaje que acota las facultades de ARCA para revisar períodos anteriores no prescriptos. Pero ese blindaje no se obtiene con la adhesión. Se obtiene con la adhesión más la presentación de la declaración jurada dentro del plazo, con el pago correspondiente.

El vencimiento para el período fiscal 2025 opera en junio, según la terminación del CUIT de cada contribuyente. Según el anteproyecto de modificaciones que el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso, la ventana para usar fondos no declarados bajo cobertura del régimen se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.

Cómo comprar un auto con dólares del colchón

La compra de vehículos generó consultas de todas partes, desde el momento en que se reglamentó el régimen. El escenario más frecuente es alguien que, con u$s 40.000 o u$s 50.000 en efectivo quiere comprar un auto 0 km o usado con pocos años.

Hay dos umbrales que funcionan de manera independiente. El primero es el de la UIF, mediante la Resolución 78/2025, que fijó en $ 50 millones el monto de una operación vehicular a partir del cual corresponde informar al organismo. El segundo es el que activa la obligación de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor de elaborar un perfil del cliente, la cual ocurre cuando el monto anual acumulado de compras supera los $ 115 millones.

Cuando la operación supera esos valores, el comprador debe acreditar el origen lícito de los fondos con documentación tal como extractos bancarios, escrituras de venta de bienes anteriores o declaraciones juradas respaldadas por información objetiva. La constancia de adhesión al Régimen Simplificado funciona como antecedente favorable ante los sujetos obligados, según establece el Decreto 93/2026, pero no reemplaza esa documentación cuando el monto la exige.

La trazabilidad de los fondos es la condición central del blindaje. Los dólares que no tienen ningún movimiento bancario que los explique, sin venta de un bien anterior ni ingreso documentado que acredite cómo se generaron, son los que le dan margen a ARCA para cuestionar el origen, incluso dentro del régimen.

Para comprar un inmueble

El panorama para las operaciones inmobiliarias cambió en dos puntos relevantes ahora. El Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) fue eliminado, por lo que ya no hace falta informar a ARCA antes de escriturar. Y el umbral de la UIF para operaciones que requieren documentación respaldatoria fue elevado a 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalente en enero de 2026 a aproximadamente u$s203.793.

Por debajo de ese monto, alcanza con una declaración jurada sobre el origen de los fondos, sin documentación de respaldo. Por encima, el comprador debe presentar extractos bancarios, escrituras de compraventas anteriores u otra documentación consistente con su situación económica declarada.

El escribano, sin embargo, conserva sus obligaciones como sujeto obligado ante la UIF bajo la Ley 25.246, con independencia del régimen tributario del comprador. Puede solicitar información según el perfil de riesgo de la operación y está facultado para reportar operaciones sospechosas.

Para operaciones de mayor valor, el riesgo está en la imputación de los fondos. Un contribuyente que compra un inmueble de u$s 500.000 no puede atribuir esos fondos al período fiscal en curso sin declararlos como ingreso del año. Si los imputa a 2022, debe rectificar Bienes Personales de 2022, 2023, 2024 y 2025. Esa rectificación puede alterar los parámetros de patrimonio que ARCA toma como referencia para evaluar la permanencia en el régimen, y dejar al contribuyente excluido del beneficio. Una imputación mal calculada puede convertir una regularización en una exclusión.

Los límites del régimen

La protección del tapón fiscal cae si ARCA detecta una discrepancia significativa entre lo declarado y lo que el organismo puede verificar. Con el esquema vigente, esa diferencia se configura cuando el ajuste supera el 15% de lo declarado o cuando excede los $ 100 millones. El anteproyecto de modificaciones mantiene la referencia porcentual, pero agrega un filtro adicional, que es que la diferencia también debería superar el 5% del umbral de evasión simple, lo que hoy equivale a $ 5 millones. Además, traslada al organismo la carga de la prueba, aunque no elimina el riesgo. Los fondos deben ser trazables, la documentación genuina y no deben existir inconsistencias relevantes respaldadas por información objetiva en poder del fisco.

La utilización de facturas apócrifas o de créditos fiscales improcedentes hace caer el blindaje sin importar el monto involucrado. No hay umbral mínimo ni margen de tolerancia en esos casos.

Siempre es recomendable consultar con un tributarista antes de operar. El análisis previo debe determinar si los fondos tienen trazabilidad, a qué período pueden imputarse sin generar obligaciones adicionales en Bienes Personales y si la operación queda por encima o por debajo de los umbrales que activan los controles de la UIF.