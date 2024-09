El Gurú del dólar blue destrozó a los que "todavía se resisten a poner el canuto"

El analista financiero Salvador Di Stéfano apuntó contra las empresas que no creyeron en el plan económico de Javier Milei y que a casi diez meses de iniciado el gobierno libertario aún se resisten "desempolvar el canuto".

"El escenario es desafiante porque hay muchas empresas que se resistieron a adecuarse al plan económico del Gobierno. Hoy, cuando el empresario va a buscar un crédito, se encuentra con una tasa de interés real positiva contra la inflación. O sea, es más complejo financiar a la empresa ahora que lo que era antes. Es más conveniente un crédito en dólares que un crédito en pesos, pero el empresario está acostumbrado a un crédito en pesos porque le da menos miedito ", explicó.

En ese sentido, el denominado "gurú del dólar blue" indicó: "Como no creyeron mayoritariamente en el programa, siguieron con el stock de mercadería arriba de la panza, y encima la mayor parte no quiere desempolvar el canuto, entonces tenemos un combo de pérdida por donde lo mires, con una situación en la calle complicadísima".

Este escenario, cree Di Stéfano, se da por la impericia del Gobierno para comunicar los lineamientos de su plan económico, y por la falta de voluntad del sector empresario para creer en un cambio de paradigma.

"Si el Presidente dice que no va a devaluar, y o voy a armar un plan económico y financiero para las empresas que asesoro en donde no voy a contemplar la devaluación , simplemente porque el presidente es dueño del 56% de los votos y es el que pone las reglas", ejemplificó.

Para Di Stéfano, el equilibrio fiscal, el balance de pago superavitario y el proceso de saneamiento del Banco Central son tres motivos suficientes para que el empresariado confíe en la palabra del presidente, algo que en la actualidad no está sucediendo al nivel que se esperaba.

"La industria está complicada porque no se ha adaptado a este nuevo escenario, entonces estamos en un crecimiento muy mediocre. Los actores económicos no se han adaptado, se generó toda una cuestión de incertidumbre que en algunos casos es entendible y en otros casos no lo es tanto" , manifestó.



"La industria está complicada porque no se ha adaptado a este nuevo escenario, entonces estamos en un crecimiento muy mediocre", señaló Di Stéfano.

Por último el gurú del blue recordó el "éxito" de algunos de sus consejos financieros: "Vengo recomendando desde que asumió el presidente los bonos en dólares, y los bonos en dólares han subido. He recomendado a todo el mundo que vendan los dólares, dije que el dólar no era más negocio y la realidad es que el dólar cuando asumió Milei estaba mil pesos y ahora está a $ 1200. Lo mismo con la soja, les dije que había que venderla y después no paró de bajar. Este plan económico te invita a que vos rotes la mercadería", concluyó.