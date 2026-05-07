La semana que viene el Senado comenzará a debatir en comisión el frustrado proyecto de Ficha Limpia como una iniciativa independiente de la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional. La decisión, que generó tensión entre las distintas terminales de La Libertad Avanza, quedó sellada en una reunión de jefes de bancada y fue ratificada públicamente por el jefe del bloque del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, con un tuit que encendió las alarmas en Casa Rosada. “Llegamos a un acuerdo para tratar la próxima semana en comisión del Senado el proyecto de Ficha Limpia presentado por el PRO y otros partidos. Es un paso importante para que quienes tengan condenas por corrupción y delitos dolosos graves no puedan ocupar cargos”, escribió Goerling en su cuenta de X. El mensaje fue breve pero su impacto político fue inmediato: dejó en evidencia que la estrategia del oficialismo de usar Ficha Limpia como moneda de cambio dentro del paquete de reforma electoral había fracasado, al menos en la Cámara alta. La reunión que dio origen al acuerdo fue convocada por el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, y contó con la participación de Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza; el propio Goerling, por el PRO; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Carlos “Camau” Espínola, por Provincias Unidas; Flavia Royón, de Primero los Salteños; y Beatriz Ávila, de Independencia, entre otros. La idea que prevaleció fue la de convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el miércoles 13 de mayo al mediodía, con los expedientes presentados por Goerling Lara y la neuquina Julieta Corroza como base del debate. El plan original del karinismo era otro: utilizar Ficha Limpia como zanahoria dentro del paquete de reforma electoral para conseguir que los bloques dialoguistas acompañaran una ley que incluye, en su núcleo duro, la eliminación de las PASO. Ese es, en definitiva, el verdadero objetivo político del Gobierno en esta etapa legislativa. Pero PRO y UCR se plantaron. Cuando trascendió el acuerdo de palabra que Bullrich había alcanzado con sus aliados, el oficialismo de la Cámara de Diputados reaccionó rápido. Desde la bancada de Gabriel Bornoroni reforzaron la idea de que se trate todo junto para respetar la lógica de la reforma electoral pero en el Senado tomaron sus propias decisiones. Goerling, enterado de la molestia de los libertarios, aceleró el tuit que fue ratificado por la cuenta del PRO Senado. La diputada Silvia Lospennato también celebró el acuerdo desde sus redes: “Gracias a Goerling y al bloque PRO por lograr que se trate Ficha Limpia como proyecto autónomo. Una ley anticorrupción no puede ser prenda de negociación de nada”, escribió. El debate llega con una herida fresca. En mayo del año pasado, el Senado rechazó Ficha Limpia por un voto. El proyecto había llegado con media sanción de Diputados, pero el cambio de postura sorpresivo de los senadores del Frente Renovador misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut —que hasta días antes de la sesión anticipaban su apoyo— le costó la aprobación. El resultado fue 36 votos a favor y 35 en contra, sin alcanzar la mayoría simple de 37. Más allá de lo acordado en la Cámara alta, el camino hacia la sanción definitiva está lleno de incógnitas. Si el Senado avanza con Ficha Limpia de forma separada y Diputados, en cambio, la incluye dentro de la reforma electoral, el proyecto deberá volver a la cámara de origen para ser revisado. Y si llega a la Cámara baja como iniciativa autónoma sin acuerdos previos, corre el riesgo de quedar enterrada nuevamente. En Diputados, por su parte, ya hay movimiento. Por pedido de Martín Menem, Bornoroni reunió a referentes de los bloques aliados para armar una hoja de ruta con la mira puesta en una sesión especial para el 20 de mayo. En esa charla, la diputada Gisela Scaglia también pidió separar Ficha Limpia de la reforma general, una postura que respaldó Cristian Ritondo. La postura del oficialismo sobre las PASO también está en revisión. Karina Milei fue tajante con los legisladores de LLA: “Las PASO hay que eliminarlas”. Pero los votos no alcanzan para eso. Bullrich reconoció que la alternativa más viable es hacerlas optativas, con inscripción previa y sin financiamiento estatal —una idea cercana a la que propone el bloque radical con el proyecto de Vischi. El proyecto tiene como contenido central la incorporación de un régimen de inelegibilidad para el acceso a cargos públicos electivos y funciones partidarias, dirigido a personas con condenas penales por delitos dolosos. Su objetivo principal es fortalecer la probidad en la función pública y proteger la integridad del sistema democrático, estableciendo que quienes hayan sido condenados, especialmente por delitos contra la administración pública como corrupción, fraude, cohecho o enriquecimiento ilícito. A su vez, el proyecto amplía su alcance al incluir otros delitos graves que afectan la convivencia social, como aquellos contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad o vinculados al narcotráfico, entendiendo que la idoneidad no se limita a la conducta administrativa. También establece mecanismos institucionales para su aplicación, como la creación de un Registro Público de Ficha Limpia y el control por parte de la justicia electoral. Finalmente, extiende estas restricciones a cargos del Poder Ejecutivo, consolidando un enfoque integral que busca impedir que personas condenadas administren recursos públicos o ejerzan poder estatal, reforzando así la confianza en las instituciones democráticas.