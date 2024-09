El audaz consejo del "gurú del dólar blue" al sector del agro: "Vendan los..."

El analista financiero Salvador di Stéfano les dio un audaz consejo a los integrantes del sector agrario durante su participación en el 3er. Congreso Internacional del Maíz, que se realizó en Córdoba.

"Hay que gastar los dólares rápido comprando activos reales. Hay que tener estrategias definidas, hagan más de lo que saben hacer, inviertan en activos reales y poco dólar billete, busquen la escala de la empresa para bajar costos unitarios", afirmó Di Stéfano.

En este sentido, el denominado "Gurú del dólar blue" agregó: "Antes había inflación, ahora baja, no puedo tener stock. Antes devaluaban el peso, ahora se revalúa, no puedo tener dólares. Viene la revancha de los activos y de las propiedades" .

Sobre el actual escenario, el especialista en finanzas advirtió que "si antes había inflación y devaluación y convenía stockearse, hoy sino tenes eso, no podes quedarte con stock, mové la mercadería y hacer rendirla. Si no hay devaluación no podes quedarte en dólares".

Salvador di Stéfano les dio sus consejos a productores agrarios para que estos puedan hacer rendir su dinero.

Con respecto al futuro inmediato, Di Stéfano anticipó: "En el corto plazo hay que seguir ver qué pasa con el blanqueo, la moratoria, los 5 años de adelanto de Bienes Personales, las privatizaciones y el RIGI".

En esta misma línea, añadió que "está claro que cada día que pasa tenemos más exportaciones de petróleo y energía. Este año exportamos u$s 4500 millones. Es nada, pero hace 3 años teníamos un déficit de u$s 15.000 millones. No te alcanza, pero de acá al 2030 vamos a exportar u$s 30.000 millones entre energía y minería. Más que de granos".

Consultado sobre si frente a esta situación conviene stockearse, el experto financiero señaló: "No, porque todo lo que te stockeas es plata que perdes. Tenes que pasar a un esquema dinámico y mover el stock. Vender la soja y esa plata ponerla a trabajar, a rolear".

Por último, el "Gurú del blue" consideró que "esta política económica ayuda al agregado de valor y no tanto al agricultor, en esta etapa. El agregado de valor está mucho mejor, ganadería, tambo, cerdo, pollo en la medida que busque escala. En un contexto de baja de inflación lo que sirve es ganar escala".