Luis Caputo, ante empresarios: "No va a haber crisis económica"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó ante empresarios en el 140° Aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde aseguró que "no va a haber crisis económica" .



El funcionario destacó que por primera vez en más de 100 años la economía argentina alcanzó una estabilidad macroeconómica que elimina el riesgo de una nueva crisis.

"No va a haber crisis económica, ese riesgo está eliminado. Las crisis se producen cuando la situación macroeconómica es débil, que es el caso que fue el caso argentino durante los últimos 123 años. ¿Entonces esa situación ya no está? No, no se va a dar más. Entonces puede haber cierta volatilidad, pero no va a haber crisis", subrayó Caputo en su presentación.

Los 3 impuestos que hay que bajar según Caputo





" Ya le estamos devolviendo a la gente el impuesto más distorsivo que es el inflacionario . Para que sea sostenible, tenemos que tener superávit. Esa es la forma de ganar competitividad. Estamos en ese camino", aseguró el ministro, al tiempo que descartó una nueva devaluación.

" Vinimos esencialmente a bajar la inflación y los impuestos ", dijo el ministro de Economía, que a continuación enumeró los tres gravámenes que habría que reducir como prioridad.



" Retenciones, impuesto al cheque e Ingresos Brutos . La prioridad es bajar la inflación y bajar impuestos. Lo antes que nos convenzamos de que este país arranca, vamos a tener superávit, y cuando lo tengamos vamos a poder bajar impuestos", apuntó.

Qué dijo Caputo sobre el dólar





El ministro insistió, como ya dijo en otras ocaciones, en que el dólar "va a seguir convergiendo al oficial".



A su vez, afirmó que el fortalecimiento del peso, en un esquema de competencia de monedas, es un indicador clave de la estabilidad económica.