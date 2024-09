El Gurú del blue explicó por qué baja el dólar: ¿puede romper la barrera de los $ 1100?

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el 'Gurú del blue', explicó las razones por las que el dólar baja y anticipó si el dólar podría llegar a quebrar la barrera de los $ 1100.

El dólar blue opera con una tendencia bajista en las últimas semanas y este lunes cotiza a $ 1245 para la compra y $ 1265 para la venta en las cuevas de la City porteña, mientras que los dólares financieros, tanto MEP como CCL, se ubican entre los $ 1235 y los $ 1255.

"El mercado del CCL está con menos demanda, el importador ha decidido pasarse al Mercado Libre de Cambios, ante la baja del impuesto PAIS y los acortamientos de plazos en los pagos al exterior. Por el lado de la exportación, siguen liquidando al dólar blend, es decir, 80% en el mercado local a dólar mayorista y 20% en el exterior a dólar CCL", precisó en un informe que publicó en su sitio Web.

En esa línea, agregó: "Esto implica menos demanda y más oferta en dólar CCL, resultando una baja en este dólar, que al 2 de julio llego a valer $ 1428 y hoy cotiza en $ 1260".

Di Stefano aclaró, además, que a la mayor oferta de CCL se le debe sumar "una mayor oferta de dólar blue en el mercado".

"Se vende dólar blue, se ingresa al canje en pesos y el negocio se cierra volviendo a comprar dólares en el mercado MEP. Por otro lado, los que ingresan al blanqueo entregan dólares, que son aplicados a la compra de bienes registrales. Estos dólares se transforman en pesos para operaciones en el mercado local, lo que genera más oferta en el mercado", justificó.

El gurú del blue explicó por qué baja el dólar: ¿puede romper la barrera de los $ 1.100?

Baja el dólar: ¿puede romper la barrera de los $ 1.100?

En analista destacó que "las moratorias que ofrece el Gobierno, como el pago anticipado de Bienes Personales, generan un desahorro de dólares en los agentes económicos, lo que sigue presionando a la baja a la moneda estadounidense".

De este modo, no descartó que los dólares alternativos puedan cotizar en torno a los $ 1100.

"Nada hace presumir que eso sería imposible. Consideremos altamente probable esta baja , hay muchas empresas que están migrando de deuda en pesos a deuda en dólares. Cuando se toma este financiamiento, las empresas necesitan vender los dólares para aplicarlos a operaciones en el mercado local, lo que también es oferta en un mercado que está a la baja", advirtió.

Además, Di Stefano anticipó que en las próximas semanas comenzará a verse ingreso de dólares del RIGI. "Hay muchos proyectos en danza y no se demoraría la llegada de fondos frescos", alentó.

Finalmente, consideró que hay que seguir de cerca los depósitos en dólares en el sistema financiero.

"Hoy se ubican en torno de los u$s 20.000 millones y deberían superar los u$s 30.000 millones para etiquetar como un éxito el blanqueo y los primeros proyectos del RIGI en marcha. Recordemos que el RIGI es por una suma no menor a u$s 200 millones, lo que debería empujar fuerte a los depósitos en dólares en la última parte del año", concluyó.