Debido a las operaciones de mercado abierto del BCRA, la ausencia de títulos a tasa fija en la última licitación y un rollover menor al 100%, el equipo económico apuesta a reducir la volatilidad y el nivel de tasas en pesos. Se ha visto una reducción de las expectativas de inflación en la ultima semana, a causa de las decisiones financieras del equipo económico. Cuales son los bonos en pesos que recomiendan, mientras el dólar se mantiene a mas del 11% debajo del techo de la banda. El Tesoro y el BCRA parecería haber tomado cartas en el asunto para reducir el escenario de iliquidez y de estrés en el mercado de pesos. Por un lado, el Central llevó a cabo operaciones de mercado abierto por un total de $ 1,2 billones entre jueves y viernes, mientras que la secretaria de Finanzas dejó de ofrecer títulos a tasa fija y rolleando debajo del 100% en la licitación de esta semana. Se espera que, a partir de estos movimientos, las tasas en pesos se relajen, con la caución volviendo a niveles de 20% y con compresión de tasas en la curva de Lecap, pudiendo hacer que la misma se torne con pendiente positiva nuevamente. Antes de estos movimientos del equipo económico se observaba un mercado en pesos ajustado, con tasas de interés de corto plazo al alza que respondían a un escenario de iliquidez. Al faltar pesos en el mercado, las tasas cortas se tensaban y se evidenciaba volatilidad en los plazos mas cortos a tasa fija así como en las cauciones. Sin embargo, esto fue reducido en las últimas jornadas, dando cuenta que el equipo económico tomó nota de tal situación. Agustín Devoto, Gerente de Wealth Management, Asset Management, y Banca Privada de Macro Securities, explicó que la curva de pesos a tasa fija se venía aplanando por la suba de la tasa de corto plazo. Sin embargo, agregó que luego de que el Tesoro decidiera no emitir Lecaps y bonos a tasa fija en la licitación del miércoles de esta semana, nuevamente empezó a tener pendiente por la compresión de rendimientos en el tramo corto de las Lecaps, al no haber nueva oferta en el corto plazo. “Con la decisión de no incorporar las Lecap en el menú de la licitacion, el Gobierno pareciera expresar que considera excesivas las breakevens de inflación (2,1% próximo trimestre y 1,9% hasta fin de año) que calcula el mercado para los próximos meses y por eso concentra la oferta de títulos en letras y bonos que ajustan por CER”, afirmó Devoto. En cuanto a las inversiones, Devoto favorece los títulos a tasa TAMAR. “El esquema monetario sigue mostrando una alta volatilidad de la tasa de interés por lo que nuestra recomendación en la curva de pesos es en títulos que ajustan por Tasa Tamar, en particular preferimos el TTJ26 a Tamar (34,875% último dato) + 270 bps”, puntualizó. Desde el anuncio de la exclusión de la Lecap dentro del menú, el mercado tomó nota rápidamente y la caución a un día profundizó su descenso y luego la señal se trasladó de inmediato a las curvas a tasa fija, que comprimieron rendimientos de manera significativa. Las Lecap y Boncap del tramo corto operaron con tasas mensuales (TEM) en la zona de 2,6% a 2,7% en la antesala de la subasta, mientras que la caución se desplomó a zona de mínimos nuevamente. Complementando este accionar del equipo económico esta semana, en la licitación de pesos de esta semana, el Tesoro colocó deuda por $6,7 billones ante vencimientos por $7,2 billones, es decir, logró un roll over del 93,3%. Con el resultado de ayer, los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA caerán $0,5 billones a la zona de $4,2 billones. Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, detalló que el resultado estuvo en línea con lo que esperaba, al considerar que el BCRA estuvo realizando operaciones de mercado abierto con Lecaps y que el Tesoro no ofreció títulos a tasa fija. “Las Lecaps cortas venían explicando gran parte del monto adjudicado en las últimas licitaciones y que el 70% de los vencimientos correspondían a la Lecap S27F6. El Tesoro podría haber alcanzado un roll over superior al 100% ya que recibió ofertas por $8,0 billones (rechazó el 16% de las ofertas); aunque priorizó brindar una señal menos restrictiva, en línea con el accionar del BCRA en las últimas ruedas”, indicó Yarde Buller. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, indicó que el rollover del 93% no debiera preocupar en un contexto en que la liquidez del sistema en pesos viene algo ajustada y en que no se ofrecieron en esta ocasión papeles cortos de tasa fija. Además, agregó que, hacia adelante, “el foco inversor seguirá sobre las compras del BCRA en el MULC, que continúan, y en el entorno de tasas en pesos, que es el factor determinante a la hora de pensar en un impulso del crédito privado y la actividad”. Desde PPI remarcaron que, tras el resultado de la licitación, el viernes se inyectarán cerca de $0,5 billones al sistema, un alivio que debería sentirse especialmente en el tramo más corto de la curva en pesos. “En materia de tasas, el MECON no convalidó un premio relevante. De hecho, la mayoría de los instrumentos se adjudicaron por debajo de los niveles del secundario del día anterior”, indicaron. La decisión del Tesoro de no incluir instrumentos a tasa fija en la licitación derivó en una compresión de las implícitas de inflación y en una mejora relativa del atractivo de las LECAPs frente al tramo CER. Al cierre del lunes, la inflación implícita para 2026 se ubicaba en 26,9%. Sin embargo, y ya con la confirmación de que no se ofrecerían LECAPs, el mercado ajustó de forma marcada esas expectativas, llevando la implícita a 25,6%. Desde PPI remarcaron que la breakeven de inflación implícita para los próximos tres meses (febrero/marzo/abril) volvió a descender. “Los break even pasaron de un ya bajo 2,16% promedio mensual a casi 2,02%. En otras palabras, si los indicadores de alta frecuencia aciertan al proyectar una inflación de 2,6% en febrero, los registros del IPC deberían ubicarse en torno a 1,73% entre marzo y abril. Bajo este panorama, consideramos que el tramo corto de la curva CER luce incluso más atractivo que antes”, detallaron. Maximiliano Tessio, asesor financiero, detallo que se evidenció una reacción positiva generalizada en la curva a tasa fija. “Los instrumentos más cortos registraron subas y de mayor magnitud los tramos más largos. La curva CER también operó en terreno positivo, aunque con movimientos más acotados, lo que en conjunto derivó en una compresión de la inflación implícita”, afirmó. Además, agregó que este reacomodamiento incrementa marginalmente el atractivo relativo de las LECAPs frente al tramo indexado. No obstante, sostuvo que, “a los niveles actuales de tipo de cambio y considerando la distancia respecto al techo de la banda, todavía no vemos una señal contundente que justifique accionar en ese sentido”. Tras el último dato de inflación (que sorprendió al consenso del mercado al alza), las cotizaciones ajustaron sus expectativas implícitas aumentando cerca de 0,2 p.p. mensuales. Sin embargo, tales expectativas fueron luego reducidas tras la política menos restrictiva por parte del equipo económico en materia de pesos. Los analistas de Research Mariva señalaron que el mercado tiene incorporado una desinflación más gradual respecto de la que tienen en su escenario base. “La curva de tipo fijo (LECAP) no refleja plenamente el escenario desinflacionario que proyectamos, especialmente en vencimientos más largos, donde los rendimientos deberían ser significativamente inferiores. Las tasas de inflación de equilibrio actuales implican una inflación de alrededor del 27,7% para 2026, muy por encima de nuestra proyección base del 20,3%”, indicaron. Por otro lado, desde el lado del posicionamiento, y para los inversores más conservadores, desde Research Mariva resaltan que luce atractivo el tramo corto de la curva LECAP. “Con una inflación proyectada en torno al 2,4% en febrero y el 2,5% en marzo, no prevemos una compresión significativa en el tramo corto de la curva. El Tesoro sigue favoreciendo una postura monetaria contractiva en lugar de una flexibilización agresiva de los tipos de interés. Así, para los inversores menos conservadores, preferimos las Lecap largas. Encontramos especialmente atractivos los bonos de mayor duración, como el T31Y7 y el T30J7”, dijeron. El contexto para las inversiones en pesos también se vio favorecida gracias a la acumulación de dólares por parte del BCRA. El BCRA emite pesos para comprar dólares que luego fueron retirados por el tesoro en las licitaciones. Sin embargo, el hecho de que ahora el tesoro haya renovado solamente el 93% del vencimiento, implica que habrá mas pesos en la calle, y consecuentemente, las tasas podrían mostrar menores presiones alcistas. El BCRA lleva comprados mas de u$s 2600 millones en el año y el tipo de cambio se ha caído 4% este año, por lo que el contexto para el carry sigue siendo positivo, según los analistas. Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, resaltó que actualmente la dinámica cambiaria invita a los inversores a continuar con estrategias de carry trade. Además, resaltó que tal estrategia podría extenderse siempre y cuando continue la oferta de dólares y no haya demasiada demanda dolarizadora. En relación al posicionamiento en pesos, Meroi detalló que, para títulos en pesos de corto plazo, mantiene su preferencia por CER respecto a tasa fija, pensando en un horizonte hasta octubre. A su vez, para inversiones a mayor plazo, Meroi favorece los bonos a tasa fija para 2027. “Mantenemos el view de que los Boncap 2027 representan una alternativa atractiva para quienes sostienen que la inflación retomará un sendero de desaceleración en los próximos meses. De todas formas, en el corto plazo pueden verse afectados por la dinámica de las tasas de interés y la incertidumbre respecto a los índices de precios”, comentó. Los analistas de Cohen detallaron que, bajo el actual nivel de tasas en pesos y con un tipo de cambio nominal que se mantiene estable, en un contexto en el que la inflación aún muestra resistencia, priorizan los bonos CER y los instrumentos Duales dentro de las estrategias de carry de corto plazo. “Destacamos el Boncer TZXM6 (CER +3,9%), cuya inflación implícita para enero se ubica en torno al 2,3% m/m. Al mismo tiempo, resaltamos el dual TTM26 (TAMAR +2%), cuya TAMAR breakeven promedio se acerca al 28% TNA, por debajo de la TAMAR actual de 32,7% TNA”, afirmaron. Finalmente, para estrategias de mediano plazo, desde Cohen continúan priorizando el segmento CER.“Vemos valor en particular en el TZX26 (CER +6,3%) y el TZXD6 (CER +8,1%), que descuentan una inflación promedio del 2% m/m entre febrero y abril y del 1,7% m/m entre mayo y octubre de 2026”, dijeron desde Cohen. Si bien el dólar rebotó en las ultimas jornadas, el tipo de cambio todavía se mantiene lejos del techo de la banda. La distancia al techo de la banda es de 11,6% por lo que aun hay espacio para el carry en tanto y en cuanto el BCRA se mantenga con el compromiso de mantener al tipo de cambio dentro de la banda. Dada la mayor liquidez de corto plazo a causa de la estrategia del equipo económico, el mercado debate sobre las conveniencias a tasa fija o CER, contemplando la distancia de dos dígitos al techo de la banda. Alejandro Fagan, estratega en Balanz, consideró que la credibilidad del esquema de bandas continuará aumentando a medida que el BCRA compre más reservas, conteniendo los riesgos cambiarios y favoreciendo una mayor compresión en el riesgo país. De esta manera, ve valor en la curva a tasa fija en dólares y en pesos de largo plazo. “Con el dólar oficial actualmente en torno a $ 1450, los valores de breakeven para el tramo de los instrumentos marzo a mayo se ubican entre $ 1500 y $ 1600. Actualmente estamos recomendando la parte larga de globales y la parte corta de Bonares, mientras que en pesos preferimos el tramo largo de los Boncaps”. Los analistas de IEB favorecen un posicionamiento en los bonos duales (Tasa fija-TAMAR) y en particular, el TTM26 que rinde TAMAR + 3,5% y el TTJ26, que rinde TAMAR + 5,5% para junio 2026. “Vemos a los duales como activos atractivos para devengar tasa, con una tasa breakeven en la zona del 28% (por caso la TAMAR promedio de la última semana se mantuvo en la zona de 31-32%), y brindando el beneficio de la cobertura para un esquema monetario-cambiario que necesitará de tasas reales altas”, indicaron. Finalmente, desde Adcap Grupo Financiero también se inclinan por los bonos que ajustan por CER. “Esperamos que los bonos ajustados por inflación continúen superando al resto, en particular en los próximos meses, ya que los datos de inflación podrían arrojar sorpresas negativas. Por este motivo, mantenemos nuestra posición a lo largo de la curva Boncer”, detallaron. En cuanto a los bonos puntuales, para capturar el carry de mediano plazo, desde Adcap Grupo Financiero recomiendan la Boncer a Mayo (X29Y6) y el Boncer a Junio (TZX26), cuyos breakevens frente a tasa fija se han mantenido en torno al 1,9%, un nivel que consideramos bajo de cara a los próximos registros de inflación”, afirmaron.