Las acciones locales se preparan para presentar sus balances del último trimestre de 2025, el cual estuvo caracterizado por alta volatilidad política a causa de las elecciones. Se esperan números mejores respecto de la última temporada de balances. Los analistas señalan que existe atractivo y potencial en los papeles locales, aunque también recomiendan selectividad. La bolsa local sigue siendo la de peor performance en el mundo y esta temporada de balances podría mejorar la tendencia de los papeles argentinos. Ayer Mercado Libre dio inicio a la temporada de balances de las compañías argentinas. El miércoles será el turno de Banco Macro y de Vista, mientras que el jueves llegarán los balances de YPF y Globant. Luego, para cerrar la semana, presentarán sus números TGS, Metrogas y Transener. La semana que viene se vendrán los balances de Pampa y Grupo Supervielle el lunes, saltando a Galicia y BBVA Argentina el miércoles. El jueves presentará TGN, Central Puerto y Loma Negra, mientras que el viernes será el turno de BYMA y de Edenor. Las primeras semanas de marzo presenta sus números Ecogas, Cablevisión, A3 Mercados, Adecoagro y Grupo Valores. El mercado estará atento a dos principales sectores, el energético y el financiero, ya que estos son los que determinan principalmente la dinámica de la bolsa local. Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo en Balanz, indicó que espera buenos reportes para el último trimestre del año, pero no algo estelar. “Las historias de Vaca Muerta van a estar impactadas negativamente por el menor nivel de Brent y la estacionalidad del negocio de gas, pero compensando con mayor producción y avances en sus planes de expansión. Las redes de energía reguladas continuarían con muy buenos números y expectativas de reparto de buenos dividendos este año, tal vez de 8 a 12% de yield. Deberían ser la nota alta de la temporada”, dijo. Finalmente, sobre los bancos, Fernández resaltó que “vemos una mejora sustancial versus el muy malo trimestre anterior, pero todavía con un ROE que no llega a 5% y ratios de cartera irregular disparándose al alza”. Bajo este escenario, y desde el lado del posicionamiento, Fernández ve valor en Metrogas, Central Puerto y Ternium. La temporada de balances llega en un mal momento para las acciones argentinas, las cuales se encuentran transitando un proceso correctivo, luego del fuerte rally tras las elecciones de octubre pasado. El S&P Merval en dólares acumula una merma de 3% en el año y baja 8% desde su pico reciente. A su vez, se mantiene lejos de sus máximos históricos de 2400 puntos alcanzado en enero de 2025, por lo que se encuentra un 19% debajo de los picos. Desde el lado de las valuaciones, los papeles locales se mantienen desarbitrados respecto del riesgo país. Tomando en consideración el nivel actual del riesgo país y del S&P Merval, se puede determinar si el mercado de acciones se encuentra caro o barato contra los bonos. Para los 520 puntos del riesgo país, el S&P Merval debería cotizar a niveles por encima de los 2400 puntos. A comienzo de enero de 2025, el riesgo país supo tocar 559 puntos y el S&P Merval alcanzó los u$s 2400. En cambio, actualmente, el riesgo país está más bajo y también lo está el S&P Merval, es decir, las acciones podrían haber quedado baratas. De esta manera, la llegada de la temporada de balances podría aclarar el panorama para los papeles locales, permitiendo que tal desarbitraje se resuelva. Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, espera buenos resultados en el segmento de energía y servicios y no tanto para lo que respecta a sector financiero. Para el segmento energético, Ruggieri señaló que mantiene su sesgo constructivo con YPF y Vista. “En el caso de YPF continúa con la estrategia de salir de campos convencionales y maduros para concentrarse en Vaca muerta, donde los ratios de producción y eficiencia están viendo mejoras. Para Vista el escenario creo que es aún mejor, ya que vemos una compañía más robusta desde los fundamentals, con producción récord en el último trimestre de 2025. Vista cotiza con una valuación que se mantiene atractiva y lejos de niveles exagerados”, detalló. Por otro lado, en lo que respecta al sector financiero en su conjunto, Ruggieri no ve una mejora en sus balances con respecto a los últimos. “Los bancos aún no están pudiendo hacer cach up necesario para poder generar mayores créditos (como lo fue en 2024), las tasas de préstamos personales están muy altas, como así también la de los créditos hipotecarios. Además, los aumentos en la mora y la competencia que están sufriendo en manos de las billeteras virtuales. Para esta ronda de balances estimo que deberemos esperar algunos trimestres más para ver mejoras”, advirtió. Maximiliano Tessio, asesor financiero, indicó que los datos operativos sectoriales y la dinámica de los precios internacionales anticipan un cuarto trimestre con resultados dispares, aunque en términos generales mejores que los del trimestre previo para varios jugadores relevantes del índice. Tessio detalló que, en el caso de los bancos, el efecto positivo provendría principalmente de la recuperación en la valuación de los títulos público, mientras el deterioro en la mora seguiría jugando en contra. En lo que respecta a YPF, una de las compañías más importantes del panel líder local, Tessio explicó que el crecimiento en shale y la mejora en el mix operativo deberían sostener una evolución positiva, mientras los precios de refinería podrían compensar la caída del precio internacional del crudo. Finalmente, resaltó que dentro del segmento energético, la elevada demanda de energía eléctrica favorecería a CEPU, mientras que la mayor demanda de gas natural aportaría un entorno constructivo para PAMP. En contraste, LOMA probablemente continúe mostrando debilidad relativa, afectada por volúmenes todavía contenidos y presión en precios. Dado que el S&P Merval se ubica casi 20% de sus máximos históricos y 8% debajo del pico reciente post elecciones, los papeles locales transitan una dinámica similar. En lo que va del año, las acciones de Vista acumulan una suba del 18%, junto con Corporación America que sube 11% e YPF que gana 5%. En cambio, del lado perdedor se encuentra Globant, con una merma del 35%, seguida por Loma Negra (15%), Grupo Superville, que pierde 11% y Grupo Financiero Galicia, con una baja del 9%. Además, papeles como Pampa, Central Puerto, Cresud, Edenor, BBVA Argentina, MercadoLibre, Telecom, TGS e IRSA bajan entre 8% y 3% este año. De esta manera, se espera que la temporada de balances impacte en la dinámica que vienen teniendo las acciones este año. Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, resaltó que hay dos sectores principales que enfocarse y que son el financiero y el de Oil & Gas. Dentro del sector de Oil & Gas, Álvarez remarcó que ve potencial en Vista y estará atento a su balance “Una de las empresas que nos gusta mucho es Vista. A nivel de management es muy bueno, con disciplina en el manejo de los costos y un plan de expansión hacia adelante importante. Por ello creemos que la deja muy bien plantada en este contexto de cara a la temporada de balances”, afirmó. A su vez, en lo que respecta al sector financiero, Álvarez advierte que se ha dado una caída en los márgenes, una mora creciente, por lo que será clave ver cómo ha manejado cada una de estas situaciones cada uno de los distintos bancos. “Los que un cuarto trimestre todavía con niveles de mora relativamente altos y, por ende, márgenes golpeados. Va a ser importante ver el manejo que hubo durante el cuarto trimestre de estas variables y expectativa hacia adelante”, detalló. En este sector, Álvarez indicó que los nombres que le gustan hacia adelante, son Grupo Financiero Galicia y Banco Francés. “Creemos que son nombres que muestran puntos de entradas atractivos. De manera táctica, el sector financiero se encuentra más golpeado, pues si pensamos a largo plazo y con un país continuando haciendo el crecimiento, el potencial que tiene todavía es grande hacia adelante”, afirmó. Por su parte, Pablo Lazzati CEO de Insider Finance, consideró que el sector energético mostrará números sólidos, en parte porque compara contra un período en el que el precio del petróleo era más elevado y los márgenes fueron superiores. “Creemos que habrá casos puntuales con resultados atípicos. Por ejemplo, YPF reflejará ingresos extraordinarios vinculados a la venta de activos no estratégicos en el marco de su plan 4x4, como pozos maduros y participaciones en compañías como Profertil, y eventualmente Metrogas, lo que distorsiona la lectura puramente operativa”, indicó. A su vez, para el sector financiero, Lazzati prevé balances algo más desafiantes, con foco en la evolución de la mora crediticia, que podría mostrar cierto deterioro respecto de trimestres anteriores. En su selección de acciones, Lazzati recomienda ser selectivo en cada sector. “Entre las compañías que reportan este mes, destacamos a Mercado Libre, BYMA y VALO. Dentro del segmento bancario, nos gustan Grupo Galicia y Supervielle, entendiendo que pueden verse presionadas en el corto plazo por los últimos resultados, pero con una mirada constructiva hacia el mediano y largo plazo. En generación y transporte de energía, seguimos viendo valor en Central Puerto y Transener”, sostuvo. El mercado global opera con un mayor nivel de volatilidad en las últimas semanas y dicha dinámica tiene un impacto también en los papeles locales. A medida que parte de las acciones tecnológicas en Wall Street se alejan de los máximos históricos, la volatilidad ha mostrado una tendencia al alza desde octubre hasta la fecha. Tal dinámica tiene un impacto local ya que el mercado argentino tiende a ser más volátil y de moverse con mayor dinámica alcista y bajista. El S&P Merval está alineado con Wall Street tanto en retornos como en volatilidad. Tomando la dinámica de las acciones en el último año, la bolsa local se encuentra entre la de peor performance. Dado que en el año el S&P Merval cae 3%, es la bolsa con peor performance en 2026. La bolsa de India cae 1,4% y el Nasdaq pierde 1%. China sube 0,2% y el S&P500 avanza 0,8% este año, similar al 2,3% del Dow Jones. En cambio, la bolsa de Perú, Brasil, Taiwan, Colombia y Mexico son las que mas ganan en 2026, con avances de entre 16% y 27%. Es decir, la bolsa local se encuentra alejada de la tendencia global. De esta manera, los balances podrían inferir en los papeles locales, permitiendo que el diferencial se achique. Gabriel Proruk, senior equity analyst de IEB, consideró que en esta temporada de balances el foco del mercado estará puesto en la capacidad de las compañías argentinas de sostener márgenes y generación de caja en un contexto de política monetaria contractiva, tasas reales elevadas y apreciación cambiaria. “Si bien, el frente macro luce más ordenado, con estabilidad del tipo de cambio y un riesgo país que se mantiene por debajo de los niveles de 2025, la contracara es una actividad que todavía no logra consolidar una recuperación firme. Por tanto, estimamos que esto será determinante para interpretar los resultados del cuarto trimestre de 2025”, resaltó. En lo que respecta al sector Oil & Gas, Proruk indicó que este vuelve a ser uno de los más sólidos dentro de la renta variable local y estima que el mercado pondrá especial atención a los planes de inversión de 2026 y a la evolución de los costos en dólares. “El fuerte crecimiento en producción no convencional permitió a las compañías una mejora en eficiencia operativa, al mismo tiempo que la reducción en los niveles de riesgo país ante una mejora de las condiciones macroeconómicas de Argentina allanaron el camino para lograr un mejor financiamiento internacional para hacer frente a proyectos y adquisiciones”, dijo Proruk. Dentro del sector Regulado, Proruk indicó que el mismo sigue siendo de los más defensivos en el mercado local. “Si bien no esperamos sorpresas significativas en términos de crecimiento para el sector, sí estimamos que serán balances estables, con menor volatilidad frente a sectores cíclicos. Por tanto, aquí creemos que el foco estará más bien puesto en la continuidad de las actualizaciones tarifarias y el correcto manejo de costos”, indicó. Finalmente, en el sector bancario, Proruk advierte que enfrenta un escenario más exigente. El menor crecimiento real en créditos al sector privado junto con una mayor mora en tarjetas de crédito, préstamos personales y prendarios podrían llevar a un deterioro de los balances. No obstante, la posición de títulos públicos podría jugar a favor en el último trimestre de 2025 ante los mayores rendimientos producto de la volatilidad de tasas, lo que podría dejar ROEs levemente positivos para el trimestre”, detalló. Desde el lado del posicionamiento, Proruk detalló que su estrategia apunta a priorizar el sector Oil & Gas como Regulado, donde asigna el 40% y 25% respectivamente. Su elección se centra en YPF (YPFD), Pampa Energía (PAMP) y Vista Energy (VIST) donde asignamos un 25%, 10% y 5% respectivamente. Mientras que en el sector regulado nuestra selección se centra en compañías con potencial de crecimiento como EcoGas (ECOG), Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), Central Puerto (CEPU), MetroGas (METR) y Transener (TRAN). Finalmente, detalló que con el sector bancario conveniente mantener una baja ponderación dada las bajas expectativas para los resultados del ultimo trimestre del 2025. Proruk le asigna un 16% de la cartera dividido en partes iguales (8%) entre BBVA Argentina (BBAR) y Banco Macro (BMA), los cuales han mostrado una mayor resiliencia en este contexto. La cartera de acciones se completa con papeles de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) donde asignamos un 8% de la cartera, seguido por Real Estate a través de IRSA Inversiones y Representaciones (IRSA) y Telecom Argentina (TECO2).