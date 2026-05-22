En esta noticia El menú que ofrecerá Caputo

El Gobierno convocó este viernes a una nueva licitación del Tesoro, en la que buscará refinanciar vencimientos por $ 11 billones, en un contexto de alta liquidez y tasas de interés estables. En el próximo test que afrontará el miércoles, Luis Caputo ofrecerá un menú variado, en el que no habrá bonos duales, pero sí títulos a tasa fija, otros que ajustan por CER, por tasa TAMAR y dólar linked.

Además, volverá a poner a disposición de los inversores los bonos soberanos en dólares AO27 y AO28, mediante los cuales buscará captar u$s 500 millones.

En el mercado consideran que el Tesoro no tendrá problemas en rollear la deuda. “Considerando la transferencia de utilidades que realizará el BCRA, el Tesoro cuenta con depósitos en pesos por alrededor de $ 11,5 billones en su cuenta en el Banco Central, por lo que los vencimientos no lucen particularmente desafiantes”, advirtió Valentín Gómez García, Research de Adcap Grupo Financiero.

Justina Gedikian, Fixed Income Sr. Strategist en Cohen Aliados Financieros, considera que el Gobierno buscará continuar estirando el perfil de vencimientos y aliviar la presión sobre el refinanciamiento de corto plazo: “Dado que el mercado llega a la licitación con holgada liquidez, es probable que continúe rolleando por encima del 100% nuevamente, retirando el excedente de liquidez a tasas en línea con el secundario”.

La liquidez es clave en la estrategia de Caputo. Aún se mantiene holgada, con la tasa a un día estable en torno al 20%. Por su parte, el BCRA continúa absorbiendo pesos en la rueda repo de A3 por montos elevados, con el último dato conocido en $ 4,4 billones.

En tanto, el tipo de cambio continúa planchado, ante la mayor oferta de dólares de exportadores por la cosecha gruesa.

En ese contexto, la secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase ofrecerá una Lecap al 15 de septiembre, y bonos CER a marzo y septiembre de 2027. El título más largo que licitará ajustará por Tasa Tamar y vencerá en 2028.

Además, habrá dos títulos dólar linked a julio de 2026 y marzo de 2027.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 27 de mayo:



➡️ Licitación



✅ LECAP Y BONCAP.



15/09/26 (S15S6) - nuevo



✅ LECER Y BONCER.



31/03/27 (TZXM7)

30/09/27 (TZXS7)



✅ TAMAR



31/08/2028 (TMG28)



✅ Dólar Linked



31/07/26 (D31L6) - nuevo… pic.twitter.com/d9oTGnDyxn — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 22, 2026

“Si bien desaparecieron los duales de la oferta, volvió una opción TAMAR pura al 2028, que ya había mostrado ser atractiva un mes atrás y apareció una letra dólar linked con vencimiento en julio, un tramo que era buscado por traders unas licitaciones atrás”, evaluó Allaria en un informe enviado a clientes.

“La ausencia de Lecap de mayor plazo y el ofrecimiento de Boncer con vencimiento sólo hasta 2027 da la señal de que el Tesoro todavía ve tasas mas bajas en el horizonte y una desinflación más rápida que la que anticipa el mercado para este año”, agregó la sociedad de bolsa.

El menú que ofrecerá Caputo

Lecap al 15/09/26 (S15S6) - nuevo

Boncer al 31/03/27 (TZXM7)

Boncer al 30/09/27 (TZXS7)

Bono TAMAR al 31/08/2028 (TMG28)

Título Dólar Linked al 31/07/26 (D31L6) - nuevo

Título Dólar Linked al 31/03/27 (TZVM7) - nuevo

Bonar Hard Dólar al 29/10/27 (AO27)

Bonar Hard Dólar al 31/10/28 (AO28)

“De llenarse el cupo de esta licitación, se completaría la emisión del AO27″, informó el ministerio de Economía.